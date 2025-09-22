Fiscalía de Arica desarticula dos bandas criminales dedicadas a robos violentos y de vehículos

El trabajo investigativo de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica, junto a secciones especializadas de Carabineros, permitió desarticular dos agrupaciones criminales dedicadas a cometer una serie de delitos violentos en Arica, en su mayoría robos de vehículos, entre otros ilícitos.

Las investigaciones fueron dirigidas por el fiscal Patricio Espinoza González, quien trabajó, en un caso con el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), y el segundo procedimiento con la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 4° Comisaría Chacalluta, logrando detener a cinco imputados, todos chilenos y miembros de ambas agrupaciones.

La indagatoria trabajada junto a la SIP permitió detener a tres miembros de una agrupación que operaba en Arica desde el año 2022, y que participó en varios robos violentos con uso de armas de fuego.

Se estableció que los días 24 y 25 de noviembre de 2023, participaron en el robo tipo “encerrona” de un vehículo en calle Raúl Araya; y en el robo de dos armas de fuego, además de dinero en efectivo y un vehículo, desde una casa en el kilómetro 10 del Valle de Azapa, respectivamente.

Posteriormente, el día 3 de agosto de 2024, los imputados cometieron un robo armado contra una estación de servicio y luego una carnicería, lugar donde abandonaron una camioneta robada en la que se movilizaban. La investigación permitió allanar domicilios, en uno de los cuales se incautó una pistola calibre 45 con 36 municiones.

En tanto, el trabajo investigativo junto al SEBV, permitió detener a dos miembros de otra agrupación que, entre los meses de abril y junio de este año, cometió tres robos de vehículos estacionados en distintos puntos de la ciudad.

En todos los casos, y luego de romper uno de los vidrios e ingresar a los móviles, los imputados utilizaron un escáner para desbloquear el sistema de seguridad sustrayendo las máquinas.

Todos los imputados fueron formalizados por la Fiscalía de Arica por delitos de asociación criminal y robo con violencia e intimidación, entre otros ilícitos. Cuatro de ellos quedaron en prisión preventiva, mientras que un quinto quedó con medidas cautelares de arraigo y firma.

PURANOTICIA