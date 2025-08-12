Fiscalía de Antofagasta anuncia acusación por fraude al Fisco en caso Democracia Viva

La Fiscalía Regional de Antofagasta confirmó el cierre de la investigación de las aristas Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte del llamado Caso Convenios. Adicionalmente, el Ministerio Público notificó que a partir de este martes 12 de agosto, "comienza a correr el plazo de 10 días para presentar acusación contra siete imputados en esta causa".

Entre los acusados se encuentra la desaforada diputada Catalina Pérez, quien se mantiene con arresto domiciliario tras haber sido acusada de tres delitos de fraude al fisco. A ella se suman su ex pareja y fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade; el exseremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras, y la exconcejala y exjefa territorial de Pérez, Paz Juica.

El escándalo, dado a conocer el 16 de junio de 2023 por el medio Timeline, se originó con un cuestionado convenio por $426 millones suscrito entre la fundación Democracia Viva y la seremi de Vivienda. La investigación detalló que la transferencia de fondos fue cuestionada por la supuesta falta de expertiz de la fundación, la ausencia de concursos o fundamentaciones para la transferencia y el pago segmentado de los montos para evitar la fiscalización de la Contraloría.

Tanto Contreras como Andrade ya habían sido formalizados en diciembre de ese año por tres delitos de fraude al Fisco. El cierre de la investigación ahora habilita a la Fiscalía para llevar el caso a la etapa de juicio oral.

