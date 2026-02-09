Fiscalía confirma macabro caso de homicidio y canibalismo en cárcel de La Serena

La Fiscalía Regional de Coquimbo confirmó que investiga un caso de homicidio con indicios de antropofagia, es decir, de canibalismo, en el interior del Complejo Penitenciario de Huachalalume, ubicado en La Serena.

El macabro hecho quedó al descubierto en la mañana del domingo durante el desencierro de los internos. Los gendarmes descubrieron a la víctima en una celda junto al sospechoso del crimen, quien fue trasladado a un recinto de máxima seguridad.

La fiscalía dispuso la concurrencia del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), junto con un abogado, un encargado de víctimas y testigos y un analista criminal, todos a cargo del fiscal Eduardo Yáñez.

El fiscal informó que se investiga la muerte del interno F.S.S.R. a manos de su compañero de celda, de iniciales M.I.F.M., quien según los antecedentes recabados habría acuchillado a su compañero de celda en el cuello, lo que habría motivado su muerte.

"Con posterioridad al ataque habría comido algunas partes de la víctima, como un ojo, parte de las orejas, manos y cuello de la víctima. Se están indagando varios antecedentes y se remitió el cuerpo al Servicio Médico Legal", añadió el fiscal.

Finalmente, la fiscalía indicó que se está analizando la formalización del autor del espantoso crimen. Tanto la víctima como el homicida son reos de nacionalidad chilena.

