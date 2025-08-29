Fiscalía confirma la detención de presuntos policías bolivianos con drogas y un arsenal de guerra en Hito Cajón

Tras casi una semana de absoluto hermetismo, el Ministerio Público reveló nuevos y graves detalles sobre la detención de cinco presuntos policías bolivianos y un civil en el sector fronterizo de Hito Cajón, en la Región de Antofagasta. La Fiscalía confirmó que los individuos fueron aprehendidos con una cantidad masiva de droga y armamento de alto calibre.

De acuerdo con el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, la captura se produjo el pasado lunes cuando personal de Carabineros realizaba un control de rutina en la zona, al detectar vehículos semienterrados en el desierto. Fue en ese momento que los oficiales se encontraron con las seis personas, todas de nacionalidad boliviana, y descubrieron la magnitud de su cargamento.

"En los vehículos se encontraba una importante cantidad de droga, aproximadamente 600 kilos. Además, había una cantidad importante de armamento de guerra y de puño", afirmó Castro Bekios.

La gravedad del caso llevó a la Fiscalía a solicitar la ampliación de la detención de los sospechosos hasta el máximo legal permitido. Se espera que los cinco presuntos policías y el civil sean formalizados este viernes en Calama, donde se les imputará el delito de tráfico de drogas, en un hecho que ha generado gran expectación por sus implicancias de seguridad y diplomáticas.

PURANOTICIA