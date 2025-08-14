Fiscalía busca anular el juicio contra el tío abuelo de Tomás Bravo.

La Fiscalía ha presentado un recurso de nulidad contra el veredicto que absolvió a Jorge Escobar Escobar, tío abuelo de Tomás Bravo, en el caso de la muerte del menor. El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete declaró el recurso admisible, dando un nuevo giro a un caso que ha estado marcado por una compleja y larga investigación.

Esta acción judicial significa que el proceso continuará. La causa será ahora remitida a la Corte de Apelaciones de Concepción para su revisión. Esta instancia deberá resolver el recurso de nulidad antes de que se analicen las costas del proceso, manteniendo abierta la posibilidad de un nuevo juicio.

El caso de Tomás Bravo, el niño de 3 años que desapareció y fue encontrado sin vida en 2021 en la Región del Biobío, ha generado gran conmoción en el país. El pasado 2 de julio, Jorge Escobar, único imputado en la causa, fue absuelto de manera unánime del delito de abandono de menor con resultado de muerte, por el cual la fiscalía pedía una pena de 10 años de prisión.

El fallo del tribunal, dictado por el juez Ricardo Piña, se basó en que no se pudo acreditar que la conducta del acusado cumpliera con el delito de abandono. Según la sentencia, Escobar dejó solo al niño por "alrededor de diez minutos" para ir a buscar una vaca, pero no se demostró que tuviera la intención de poner al menor en una situación de riesgo.

El juez Piña explicó que "las circunstancias objetivas impiden inferir que el acusado haya conocido y, consecuencialmente, querido, generar una situación de riesgo para el niño, por lo que no se configura el dolo exigido por el tipo penal". Esta interpretación es la que el Ministerio Público busca rebatir con su recurso de nulidad.

Aunque la fiscalía confirmó la presentación del recurso, ha optado por no referirse al tema públicamente por el momento, en espera del pronunciamiento de la Corte de Apelaciones.

PURANOTICIA