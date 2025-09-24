Fiscalía acredita delito de suicidio femicida en Caldera y autor fue sentenciado a pena de cárcel

Luego de una investigación penal dirigida por la Fiscalía Local de Caldera, la que involucró la coordinación con distintas entidades y el apoyo permanente de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, se arribó a una sentencia condenatoria en contra de un imputado indagado por su responsabilidad en el delito de suicidio femicida.

El caso, ocurrido en noviembre del año 2023, fue formalizado en enero de este año 2025 ante el Juzgado de Garantía de esta comuna, ocasión en que la Fiscalía comunicó que el imputado, con quien la víctima mantenía una relación de pareja y tenían un hijo en común, actuaba con acciones de autoridad en contra de la mujer, aplicando disciplina a través del maltrato físico y sicológico para imponer su voluntad. Antecedentes que la mujer confesó a familiares, mientras que versiones de vecinos de la residencia que ambos ocupaban dieron cuenta de hechos de violencia intrafamiliar.

“El día en que se comunicó el fallecimiento de la víctimacomo Fiscalía nos constituimos en el lugar, dada la instrucción institucional referida a indagar toda muerte de una mujer como un hecho violento. Ello nos llevó a reunir los primeros antecedentes que fueron trabajados con la Brigada de Homicidios de la PDI y que derivaron en una investigación por el delito de suicidio femicida. Caso en el que además se contó con el apoyo jurídico de la Unidad Especializada en Género de la Fiscalía Nacional”, dijo el fiscal jefe de Caldera, Alvaro Córdova Carreño.

El persecutor valoró que, en esta indagatoria frente a un delito relativamente nuevo con muy pocos casos en el país, hubo una muy buena coordinación con ambas policías y con los profesionales de la URAVIT quienes mantuvieron contacto permanente con la familia de la víctima para informarles las acciones que se llevaban cabo. “De la misma manera hay que destacar el trabajo del Servicio Médico Legal mediante sus protocolos adaptados para casos de violencia de género y las actuaciones de la Municipalidad de Caldera que apoyó a la familia en su representación jurídica”, dijo el fiscal.

Toda esta función investigativa permitió argumentar los antecedentes de caso ante el Juzgado de Garantía de esta comuna, oportunidad en que en un procedimiento abreviado se obtuvo la condena del imputado por su responsabilidad en los hechos, quien fue sentenciado a la pena de 3 años y un día de presidio. Sanción que deberá cumplir de manera efectiva en el un centro carcelario.

Finalmente, el fiscal Alvaro Córdova indicó que la Corte de Apelaciones de Copiapó confirmó la sentencia, luego de rechazar los recursos legales que presentó la defensa del condenado.

