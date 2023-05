Fiscal Regional de Valparaíso analiza el alarmante aumento en las cifras de delitos de mayor connotación social en la zona

Luego que las fiscalías locales de Valparaíso, Viña del Mar, Limache, Quillota, La Calera y La Ligua entregaran sendos informes respecto a los delitos de mayor connotación social que se han registrado hasta el 30 de abril de 2023 en las comunas a las que dan cobertura, Puranoticia.cl tomó contacto con la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich Hoyuelos, para conocer el respectivo análisis de parte de la primera autoridad del Ministerio Público en la zona.

Fiscal Regional de Valparaíso y dispar aumento de la delincuencia: "No podemos atribuir este fenómeno a alguna situación específica"

Antes de pasar a detallar sus palabras, vale hacer presente que las cifras más preocupantes son las que reporta la Fiscalía local de Quillota, que al 30 de abril de 2023 registraba un aumento de un 34,28% en los delitos de mayor connotación social, en comparación a igual periodo del 2022. Esta cifra corresponde a un incremento de 242 causas, lo que la posiciona –a nivel de porcentaje– en la que más incrementó sus ilícitos de este tipo en la región de Valparaíso.

Desde la Fiscalía local de Viña del Mar informaron a Puranoticia.cl que los delitos de mayor connotación social aumentaron un 32,79% hasta abril de 2023. Esta cifra representa un incremento de 1.428 causas más que las que se tenían reportadas hasta el 30 de abril de 2022 en la comuna más habitada de la Quinta Región, lo que da cuenta que los índices de delincuencia en la Ciudad Jardín van francamente al alza.

Igual de preocupantes son los datos que compartió la Fiscalía local de Limache, que abarca tanto a esta comuna como a la vecina de Olmué, cuyos ilícitos tuvieron un incremento del orden del 32,11% en comparación con abril de 2022. Esta cifra se traduce en un aumento de 183 causas más que las del año pasado. En específico, el dato más alarmante se registra en la categoría de «Robos», donde los delitos de robo con intimidación aumentaron en un 61,11%.

Por su parte, desde la Fiscalía local de La Calera, que agrupa causas de esta comuna, además de las vecinas de La Cruz, Hijuelas y Nogales, indicaron en su «Informe de Evolución de Delitos de Mayor Connotación Social» que estos ilícitos aumentaron casi un 20% (19,81%) hasta el 30 abril de 2023, cifra correspondiente a 163 causas más. El detalle da cuenta que los delitos de robo con intimidación crecieron un 118,18%, pasando de 22 ingresos a abril de 2022 a 48 causas en abril de 2023.

La Fiscalía local de La Ligua, en tanto que ve causas en esta comuna y en las vecinas de Cabildo y Papudo, reportó en su informe que este tipo de ilícitos aumentaron en un 17,74% hasta el 30 de abril de 2023, cifra que equivale a 102 causas más. En esta zona de la provincia de Petorca, los robos en lugar no habitado registran un preocupante alza de 150%, correspondiente a 57 ingresos más que el 2022, alcanzando 95 causas.

Finalmente, la Fiscalía local de Valparaíso reportó a Puranoticia.cl en su informe que los delitos de mayor connotación social aumentaron un 8,89% en la comuna, siendo la que menos incremento tuvo a nivel regional. Este porcentaje se traduce en un alza de 357 causas al 30 de abril de 2023, en comparación a igual fecha pero del 2022. El detalle da cuenta que los homicidios simples presentan una caída del 13,04% y los homicidios calificados aumentaron un 200%, pasando de 1 causa el 2022 a 3 ingresos el 2023.

Respecto a este aumento de los delitos de mayor connotación social, Puranoticia.cl conversó con la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich Hoyuelos, para conocer su análisis en base a estos datos que, como ya indicamos, son parciales y sólo contienen información hasta el 30 de abril del año en curso.

En ese sentido, la máxima autoridad del Ministerio Público local indicó que "es importante entender que las cifras mensuales que entregamos por fiscalías locales, son sólo un resultado parcial de lo que ocurre en el año en la región de Valparaíso".

Y es que las cifras de delitos de mayor connotación social muestran que en todas las fiscalías locales consultadas anotan un alza en dichos ilícitos, anotando una variación que va desde el 8% de Valparaíso al 34% de Quillota.

Al respecto, la fiscal Perivancich comentó que "si bien, podemos visualizar que en algunas de estas unidades hay ingresos más elevados que en otras, no podemos atribuir este fenómeno a alguna situación específica".

Finalmente, la jefa del Ministerio Público regional afirmó que "sólo el resultado anual permite interpretar de modo más serio el movimiento en los indicadores. El alza específica que observamos este mes es similar, en todo caso, en las distintas fiscalías".

Cabe recordar que Puranoticia.cl también conversó con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien analizó el alza de 8,89% en los delitos de mayor connotación social en su comuna diciendo que "nos ocupa y preocupa porque sigue existiendo un incremento y no queremos ser autocomplacientes con cifras que igual afectan a un grupo determinado de la población", agregando que "insistimos que el tema de la prevención de los delitos y el desafío de incrementar los niveles de la seguridad humana requiere no sólo de la articulación de un conjunto de organismos e instituciones, sino también la inversión de recursos en áreas donde no ha estado puesto el acento".

