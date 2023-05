Informes de Fiscalía detallan explosivo aumento de robos con violencia al interior de la V Región: altos índices en Quillota y Limache

Preocupantes cifras son las que entregaron los informes de Evolución de Delitos de Mayor Connotación Social en las provincias de Marga Marga, Quillota y Petorca, los que dan cuenta de un aumento de este tipo de ilícitos al interior de la región de Valparaíso hasta el 30 de abril de 2023, y en comparación al mismo periodo del 2022.

Según los datos entregados por las fiscalías locales de Limache, Quillota, La Calera y La Ligua –a los que Puranoticia.cl accedió tras solicitud de La Estrella de Quillota y Petorca– se logra apreciar un aumento explosivo en los robos con violencia, delito que alude a cuando una persona actúa violentamente en contra de otra para apropiarse de algo que no le pertenece, tal como es el caso –por ejemplo– de los lanzazos.

QUILLOTA CON LOS PEORES ÍNDICES

De acuerdo al último informe de Evolución de Delitos de Mayor Connotación Social de la Fiscalía de Quillota, al 30 de abril de 2023 se registraba un aumento de un 34,28%, en comparación a igual periodo del 2022, equivalente a un incremento de 242 causas.

En detalle, los delitos de robos con violencia presentan un incremento del 50%, mientras que los robos con intimidación crecen en un 11,76%, pasando de 34 a 38 ingresos en el mismo período del año anterior. Por su parte, los robos por sorpresa cayeron en un 30,43% en el mismo segmento de tiempo analizado.

En tanto, la categoría de robos no violentos presenta un aumento de 59,61%. En ese sentido, el robo de vehículo motorizado presenta un alza del 66,67% (18 ingresos más); los robos en bienes nacionales de uso público tuvieron un incremento del 52,08% (pasando de 48 a 73 ingresos); y los robos en lugar no habitado presentan un alza de 85,23% (75 ingresos más que el año 2022, alcanzando las 163 causas).

Donde no se apreciaron variaciones fue en los delitos sexuales, donde se mantienen los mismos 12 ingresos reportados el año pasado. Misma situación ocurre con los delitos de homicidio, que en abril de 2023 no presentan variación, con cinco ingresos.

PREOCUPACIÓN EN LIMACHE Y OLMUÉ

Hasta el 30 de abril de 2023, el informe de Evolución de Delitos de Mayor Connotación Social de la Fiscalía local de Limache, que abarca tanto esta comuna como la vecina de Olmué, reporta un incremento del 32,11% en este tipo de ilícitos en comparación al mismo periodo del 2022. Esto se traduce en un aumento en 183 causas.

En estas comunas preocupan mayoritariamente los delitos de robos, que registran un incremento del 75,61%. Dentro de esta categoría, el robo con intimidación aumenta en un 61,11%, pasando de 18 a 29 ingresos en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el robo con violencia presenta un ostensible incremento del 180%. El robo por sorpresa, en tanto, crece en un 125% durante el periodo analizado.

La categoría de robos no violentos también presenta un aumento en Limache y Olmué, aunque de un 13,84%. En ese sentido, el robo de vehículo motorizado crece en un 25% (5 ingresos más); mientras que los robos en bienes nacionales de uso público y los robos en lugar no habitado tuvieron un alza de 23,26% y 64,81% respectivamente.

La Fiscalía de Limache también reportó que los delitos sexuales registran un descenso del 20%, pasando de 15 a 12 ingresos por esta causa. En tanto, los homicidios hasta abril de 2023 no varían en comparación a 2022, con sólo un ingreso.

ROBO CON INTIMIDACIÓN AL ALZA EN CALERA

La Fiscalía de La Calera, que abarca tanto a esta comuna como a las vecinas de Hijuelas, La Cruz y Nogales, reportó en su informe que los delitos de mayor connotación social aumentaron casi un 20% (19,81%) hasta el 30 abril de 2023 y en comparación a la misma fecha pero de 202. Esta cifra se traduce en 163 causas más.

En específico, los delitos de robos registran un aumento del 39,06%. Dentro de esta categoría, el robo con intimidación crece en un 118,18%, pasando de 22 a 48 ingresos en el segmento de tiempo analizado. El robo con violencia, en tanto, presenta un incremento del 75%; mientras que el robo por sorpresa cae en un 5,56%.

En cuanto a los robos no violentos, se reportó un aumento de 52,08%. En detalle, el robo de vehículo motorizado presenta una baja del 32,43% (12 ingresos menos); los robos en bienes nacionales de uso público tuvieron un incremento del 90,91%, pasando de 44 a 84 ingresos; mientras que el robo en lugar no habitado presenta un alza de 84,95%, equivalente a 79 ingresos más que el año 2022, alcanzando 172 causas.

En la categoría de delitos sexuales, en abril se aprecia un descenso del -7,14%, pasando de 14 a 13 ingresos. Respecto a la categoría de homicidio, se reporta una caída del -66,67%, pasando de tres a una causa en igual período del año 2022.

LA LIGUA Y LOS ROBOS CON VIOLENCIA

La Fiscalía local de La Ligua, que ve causas tanto en esta comuna como en las vecinas de Cabildo y Papudo, reportó en su informe de Evolución de Delitos de Mayor Connotación Social que este tipo de ilícitos aumentaron en un 17,74% hasta el 30 de abril de 2023 y en comparación a la misma fecha de 2022. Esto equivale a 102 causas más.

En ese sentido, los delitos de robos registran una caída del 23,91%. Y es que si bien, el robo con intimidación baja en un -8,33%, pasando de 12 a 11 ingresos; y el robo por sorpresa cae en un 69,23%; lo que más preocupa a las autoridades de la provincia de Petorca es que los robos con violencia incrementaron en un 110%.

En cuanto a los robos no violentos, estos presentan un aumento de 42,44%. En detalle, el robo de vehículo motorizado crece en un 38,46%, con 10 ingresos más. Por su parte, los robos en bienes nacionales de uso público no tuvieron variación, con 39 ingresos en ambos años. En tanto, el robo en lugar no habitado registra un preocupante alza de 150%, correspondiente a 57 ingresos más que el 2022, alcanzando 95 causas.

En delitos sexuales, en abril se aprecia un descenso del 57,14%, pasando de 14 a seis ingresos. Finalmente, en relación a los homicidios, en abril se aprecia un aumento del 33,33%, pasando de tres a cuatro causas en el periodo analizado.

PURANOTICIA