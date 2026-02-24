Fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro: "El trabajo que hacemos nos pone al nivel de las grandes agencias"

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, comentó sobre los resultados de las últimas incautaciones de drogas en la región. En lo que va del año, se han retirado 15 toneladas de droga y 80 los últimos 28 meses.

"Los resultados de incautaciones de drogas que podemos exhibir en nuestra región son muy importantes. Desde octubre de 2023, fecha en que asumí el cargo, hemos incautado 80 toneladas de drogas, lo que significa que sólo en esta región se incautan 1,2 toneladas de drogas cada 10 días", indicó.

En ese sentido, destacó que esa cifra "nos pone a la par de lo que se incauta en los puertos de Europa durante un año. Estamos hablando de Algeciras, en España, o Rotterdam, en Países Bajos, con una salvedad muy importante, nosotros no estamos custodiando un puerto, estamos custodiando una tremenda región desértica, inhóspita, con temperaturas extremas, con una frontera absolutamente porosa y en condiciones muy difíciles de trabajar. Y hacer eso, las 24 horas, los 365 días del año, es un tremendo mérito para nuestra Fiscalía y para nuestras policías".

"Además, el trabajo de nuestra policías y fiscales es dinámico. La droga está en fronteras, traída por múltiples rutas, se acopia en poblados, se oculta en grandes ciudades, se usan grandes transportes o correos humanos. Todo ello le añade más dificultad al trabajo", indicó.

En cuanto a la cantidad de droga incautada, el persecutor señaló que "una de las interpretaciones que podemos sacar de estas cifras es la tremenda actividad que están teniendo las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas transnacional y que encuentran en nuestras fronteras innumerables pasadizos para ingresar a nuestro país".

"Hoy la vulnerabilidad de nuestra frontera es el motor de diversas actividades criminales que se están registrando en nuestra región y, me atrevería a decir, en Chile, y mientras no logremos controlar los movimientos que se producen a través de ella, seguiremos expuestos a fenómenos que son muy nocivos para nuestra sociedad", precisó.

Al ser consultado sobre si está en riesgo la soberanía nacional, Castro dijo que "por supuesto. El crimen organizado influye en la soberanía nacional principalmente a través de la pérdida de control fronterizo. Cuando toneladas de drogas transitan por un territorio, la soberanía de interdependencia del Estado es, en la práctica, inexistente en esos puntos".

En cuanto al “estándar Antofagasta” en la lucha contra el narcotráfico, el fiscal regional manifestó que "la lucha contra el tráfico de drogas en esta región ha adquirido una relevancia muy importante para la seguridad nacional y desde que asumí como fiscal regional he intentado dar respuesta a esa realidad".

Y resaltó que "hoy, lo que hacemos en esta región, no sólo es único en Chile, sino que nos pone al nivel de lo que hacen las principales agencias antinarcóticos del mundo. Y ese trabajo, del cual, por supuesto, no puedo entregar mayores detalles, es un modelo de trabajo que bien podemos llamar 'estándar Antofagasta'".

PURANOTICIA