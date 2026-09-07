Fiscal nacional nombra a Héctor Leiva como nuevo fiscal regional de La Araucanía

El fiscal nacional, Ángel Valencia, designó a Héctor Leiva Martínez como nuevo fiscal regional de La Araucanía, quien asumirá sus funciones el próximo 14 de septiembre.

Leiva es abogado egresado de la Universidad de Concepción y cuenta con estudios de postgrado en Derecho Penal. Ingresó al Ministerio Público en septiembre de 2000, cuando asumió como fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Victoria. Posteriormente, fue nombrado fiscal jefe de la misma unidad.

En marzo de 2014, asumió la jefatura de la Fiscalía Local de Collipulli, mientras que en 2018 pasó a encabezar la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía.

Desde 2022, Leiva se desempeña como jefe de la Fiscalía de Victoria, cargo que mantiene hasta la fecha y que dejará para asumir la conducción de la Fiscalía Regional.

La designación de Héctor Leiva se concretó en el marco de un concurso público convocado por la Corte de Apelaciones de Temuco. El pleno del tribunal elaboró la terna de candidatos que posteriormente fue presentada al fiscal nacional, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

De esta manera, Leiva asumirá el liderazgo de la Fiscalía Regional de La Araucanía a partir del 14 de septiembre, tras más de dos décadas de trayectoria en el Ministerio Público y distintos cargos de jefatura en la región.

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