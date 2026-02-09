Fiscal nacional asegura que caso Julia Chuñil sigue abierto pese a no hallarse el cuerpo

El fiscal nacional Ángel Valencia abordó la investigación por el presunto homicidio de Julia Chuñil, donde tres de sus hijos figuran como imputados. Aseguró que el caso no está cerrado y que podría haber condenados pese a que aún no se ha encontrado el cuerpo.

"Es una investigación con diligencias pendientes, no es un caso cerrado. Es evidente que es una investigación donde ha habido avances, tenemos el relato de un testigo presencial que señala cómo se habría asesinado a la señora Julia Chuñil, habría sido víctima de un homicidio cometido en el contexto de su ámbito familiar", comentó Valencia en entrevista con Tele13 Radio.

"La fiscalía y las policías siguen realizando diligencias para determinar dónde están los restos mortales de Chuñil, han encontrado restos de sangre, de un machete, de un hacha", agregó.

Valencia agregó que "ha habido condenas en casos importantes por homicidio sin que se haya encontrado el cuerpo. Hay que sacarse la idea de que sin cadáver es imposible que haya una condena por homicidio".

"Siempre es preferible que existan los restos mortales para que sus seres queridos puedan darle sepultura y cerrar el ciclo emocional y porque es preferible desde el punto de vista de evidencia. No es una condición ni legal ni de hecho en la práctica judicial, es preferible", aseguró.

El Fiscal Nacional también habló sobre el gobierno de José Antonio Kast, que asumirá el próximo 11 de marzo: "Esperamos tener una buena relación, de cooperación, de respeto de las funciones propias", señaló.

"En algo comparto la posición de Kast. Si creemos que la realidad chilena en materia criminal si cambió (...) Creo que es razonable pensar que hay ciertos ámbitos de la seguridad ciudadana en la que hay que actuar con sentido de emergencia", argumentó.

Por último, sobre el trabajo del Ministerio Público aseguró que "ha sido un trabajo largo. Es comprensible la sensación de la ciudadanía porque todavía estamos más atrás de lo que estábamos hace diez años atrás".

PURANOTICIA