Fiscal evalúa pedir más plazo para diligencias y confirma como punto de interés radier en casa de Julia Chuñil

La búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil cumplió este jueves su decimosexta jornada en la región de Los Ríos, marcada por nuevas diligencias en el domicilio de la mujer desaparecida.

En ese escenario, la fiscal regional Tatiana Esquivel advirtió que “el desarme o la demolición no tiene un día y una hora específica, pero sí no se descarta dentro de este trabajo que todavía está activo”.

Los antecedentes previos ya habían revelado la presencia de sangre humana en un machete y un hacha encontrados en una bodega del predio, aunque aún no se ha determinado si corresponden a Chuñil.

Durante la jornada, el uso de georradar permitió identificar varios puntos de interés, entre ellos un radier. La fiscal explicó: “Es una construcción que está inserta en el domicilio de doña Julia Chuñil, eso es lo principal. En este rastreo en el lugar nos hemos ido asesorando con maquinaria especializada, ya que reconocemos que no es fácil buscar en una extensión territorial tan densa y extensa como es el lugar donde nos encontramos”.

Respecto al plazo de las diligencias, Esquivel señaló que “estamos evaluando la ampliación de esto” y reiteró que “el desarme o la demolición no tiene un día y una hora específica, pero sí no se descarta dentro de este trabajo que todavía está activo y como ustedes pueden ver la intensidad del trabajo en estos 16 días no ha bajado y tampoco pretendemos hacerlo”.

Por su parte, el comandante Ricardo Díaz, Jefe Nacional de Operaciones de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros, complementó que “hay hallazgos de tipo biológico, de tipo orgánico, que están en estudio. Ya se ha terminado y también así, en su momento, lo informamos que existe evidencia de sangre de tipo humana. Obviamente, esto está en pericia, está en análisis respectivo”.

Sobre el uso del georradar, añadió que "el georadar ha sido muy específico en determinar ciertas anomalías y es el trabajo que hace ello. Una vez que termina esta anomalía, nos genera nosotros un punto de interés. E insisto, aquí nosotros no vamos a descartar ningún punto de interés hasta que encontremos el cuerpo de la señora Julia Chuñil”.

