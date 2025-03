Fiscal Cooper y polémico allanamiento a diputada Cariola: "Yo no tengo una bolita cristal de cuándo va a tener su guagua"

El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, se refirió a la investigación contra la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola.

En conversación con Duna, el persecutor abordó la decisión del tribunal ante la cautela de garantías de la parlamentaria y explicó que “validan que no había ningún error en la incautación. Eso es un gran éxito para el Ministerio Público”.

"La defensa de la diputada Cariola no ganó nada, porque yo creo en la cautela de garantías sobre la vida privada de la parlamentaria. Las conversaciones que no tienen interés criminalístico no tienen por qué salir en los medios de comunicación”, indicó.

Sobre la investigación, Cooper dijo que “al menos, lo que yo puedo observar, son peticiones de la Diputada a la ex Alcaldesa de Santiago respecto a la renovación de una patente para terceros (…) El tribunal concordó conmigo en que hay indicios fuertes de delitos”.

Y argumentó que para que se concrete el delito de tráfico de influencias “da lo mismo si se renovó o no la patente para el tráfico de influencias, es un delito de mera actividad”.

En cuanto a la incautación del celular de la parlamentaria comunista, el fiscal sostuvo que “aquellas conversaciones que no tienen interés criminalístico, que lo decide el Ministerio Público, será entregado a la defensa y se van a borrar”.

Respecto al que la diligencia se concretara el mismo día en que nació el hijo de Cariola, Cooper manifestó: “Yo no tengo una bolita cristal de cuándo va a tener su guagua una persona. No tengo idea. Legalmente no hay ninguna limitación”.

“A mí el Estado me paga para investigar con objetividad delitos. Yo conseguí una orden de entrar al registro y para la legislación había que incautar ese celular antes del lunes 3 de marzo”, añadió.

Sin embargo, comentó que “si usted me pregunta desde el punto de vista humano, que era justo el día que había tenido la guagua, por supuesto que no es feliz la coincidencia, lo tengo que reconocer, pero efectivamente yo tenía una diligencia que hacer y había que recuperar ese celular”.

PURANOTICIA