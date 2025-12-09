Fiscal advierte que la frontera norte "está en una tensa calma" y enfatiza la necesidad de mantener una planificación preventiva

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, advirtió sobre la fragilidad del control fronterizo en el norte del país y los riesgos que podrían repetirse si se concretan recortes presupuestarios al Ministerio Público.

En entrevista con radio Pauta, el persecutor valoró además el refuerzo militar anunciado por Perú. Explicó que la oficina de fronteras funciona de manera permanente desde hace más de dos años y ha sido clave para atender a niños y adolescentes en ingresos irregulares.

“La continuidad de esta infraestructura está en riesgo”, reconoció, aludiendo a la falta de recursos. Desde su apertura, la unidad ha registrado 600 casos, incorporando huellas, fotografías y voz de cada menor para prevenir trata o tráfico de migrantes, información que también utiliza el Tribunal de Familia.

Respecto al flujo migratorio, señaló que “no ha aumentado respecto a la crisis de 2023”, pero insistió en que “incluso cifras pequeñas deben ser atendidas, pues constituyen una vulneración del sistema de control fronterizo”.

Sobre la decisión peruana de reforzar la vigilancia, afirmó: “Si tenemos una frontera mejor vigilada, tanto por parte nuestra, que tenemos al Ejército ya dos años ahí, a través del Decreto 78, y si hace lo mismo Perú, me parece en principio bien. No veo cuál es el problema de aquello”.

El fiscal subrayó que “el desafío es generar mecanismos legales y humanitarios para evitar repetir crisis como la de 2023”. Advirtió que “la frontera está en una tensa calma” y que factores externos, como la situación en Venezuela, podrían alterar el escenario. “Si hay una invasión militar, quizá más gente quiera salir de Venezuela”, dijo, anticipando nuevas presiones migratorias.

Finalmente, enfatizó la necesidad de una planificación preventiva: “Tenemos que estar preparados como aprendimos en 2023”.

