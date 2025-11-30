Fin a la fuga: capturan en El Bosque a sujeto buscado por homicidio hace más de un año

Un operativo de control de identidad realizado por Carabineros en la comuna de El Bosque, Región Metropolitana, permitió la detención de un joven de 19 años que se encontraba prófugo de la justicia desde hace más de un año por su presunta participación en un homicidio.

La aprehensión ocurrió cuando funcionarios de la 39° Comisaría efectuaban controles preventivos en el sector de avenida Ochagavía, instancia en la que se enfocaron en personas con órdenes pendientes. En ese contexto, los uniformados identificaron al sujeto y verificaron que mantenía una orden de detención vigente emitida por el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

La medida judicial estaba relacionada con un crimen ocurrido el 16 de mayo de 2024, causa en la que el joven estaba requerido y que se mantenía sin avances debido a su fuga.

Tras la verificación de sus antecedentes, el individuo fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público, quedando programada su audiencia de formalización para la mañana de este sábado. Desde Carabineros indicaron que la investigación del caso fue declarada de carácter reservado mientras continúan las diligencias respectivas.