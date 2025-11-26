Fijan para mayo de 2026 la formalización de tres tripulantes del buque "Cobra" en el marco del caso Bruma

El Juzgado de Garantía de Coronel fijó para las 08:30 horas del 13 de mayo de 2026, la audiencia de formalización por el caso Bruma.

En la audiencia, solicitada el miércoles de la semana pasada, la Fiscalía de Concepción formalizará a tres tripulantes de la embarcación "Cobra" por el delito de homicidio culposo por la desaparición de los siete pescadores de la lancha "Bruma".

Asimismo, se formularán cargos en contra de la empresa Blumar, a cargo del buque "Cobra", por su responsabilidad penal como persona jurídica en la tragedia ocurrida el 30 de marzo pasado en las costas de Coronel.

La decisión de formalizar la causa fue comunicada a los familiares de los pescadores fallecidos en una reunión que sostuvieron con la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.

Por su parte, el abogado Rafael Poblete, representante de las familias, destacó la formalización de Blumar como persona jurídica por su “innegable responsabilidad en esta tragedia” y anunció que pedirán las medidas más gravosas en contra de la empresa, entre ellas que se suspenda la matrícula del "Cobra".

Sobre los tripulantes que serán formalizados, precisó que están el capitán del "Cobra", Roberto Mansilla, un piloto y un vigía.

También dio a conocer que la caja negra del "Cobra" no grabó lo ocurrido esa jornada. Este objeto fue trasladado hasta Estados Unidos, donde el FBI no pudo concretar los peritajes. Luego fue llevada a Francia.

“Resulta inaudito que una empresa, que debiendo haber tomado las precauciones, sus mecanismos de grabación no estuvieran funcionando”, criticó Poblete.

El profesional indicó no estar de acuerdo con la calificación de homicidio culposo, ya que estiman que en este caso se está frente a un homicidio por omisión.

