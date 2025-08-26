Fiestas Patrias en Biobío y Arauco tendrán horario acotado y mayor control militar por seguridad

El jefe de la Defensa Nacional para las provincias de Biobío y Arauco, contraalmirante Arturo Oxley, emitió un bando que establece una regulación especial para el funcionamiento de fondas, ramadas, ferias y espectáculos públicos entre el 17 y el 21 de septiembre de 2025.

Según informa La Tercera, la medida se enmarca en el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia vigente en ambas provincias, y busca reforzar la seguridad en zonas con alta afluencia de público.

De acuerdo con los dispuesto por la autoridad militar, todas las actividades festivas que se desarrollen en bienes nacionales de uso público deberán suspenderse entre las 00:00 y las 08:00 horas durante los cinco días de celebración. Esto implica que organizadores de eventos deberán ajustar sus horarios a la normativa especial.

La resolución se basa en lo establecido por la Constitución Política de Chile y la Ley Orgánica Constitucional sobre Estados de Excepción (Ley N°18.415), que facultan al Presidente de la República para declarar estados de emergencia y delegar atribuciones a los jefes de la Defensa Nacional.

Entre estas atribuciones se incluyen la autorización de reuniones públicas, el control de accesos y el resguardo del orden interno, especialmente en contextos de alta concentración de personas.

El documento oficial subraya que la medida busca “propender al resguardo y seguridad de la población toda”, en cumplimiento de la normativa vigente. Además, se instruyó su difusión entre las Fuerzas Armadas y de Orden para garantizar su fiscalización.

Las provincias de Biobío y Arauco se encuentran bajo Estado de Excepción Constitucional de Emergencia desde el 17 de mayo de 2022, medida que ha sido prorrogada en 60 ocasiones debido a episodios de violencia en la Macrozona Sur.

En este escenario, las celebraciones de Fiestas Patrias estarán sujetas a mayor control militar y policial, con el objetivo de asegurar que los eventos masivos se desarrollen en condiciones de seguridad.

