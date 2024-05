Festival de Viña 2025 aún no arranca sus preparativos: Municipio explica que falta un "trámite" para que Mega firme la concesión

Cuatro días había dado el Municipio como plazo para firmar el contrato de concesión de los próximos cuatro años del Festival de Viña del Mar con Mega y Bizarro, pero aquello aún no ocurre.

Tras la fuerte tormenta de prácticamente un mes en la que se conoció la oferta del canal en unión temporal con la productora, la “letra chica” de su propuesta dada a conocer por Puranoticia.cl, la demanda de Canal 13 al Tribunal de Contratación Pública, las dudas de los concejales para aprobar la adjudicación, y su aprobación final el pasado 2 de mayo, hoy el asunto está en un estado de “tensa calma”, cual barco a punto de llegar a tierra, pero el tema es que pasan los días y aún no hay avances.

El viernes 5 de abril, tras conocerse que sólo había ofertado un sólo canal a la licitación, Puranoticia.cl hizo un análisis de la propuesta. 24 horas después de abierta la oferta, dio a conocer algunos puntos en los que la estación pedía cambios en las bases municipales de la licitación, entre ellos, las condiciones del término anticipado del contrato, la eventual extensión de la concesión no contemplada en las bases y los cambios en las obras de desarrollo de la Quinta Vergara. Tras esto, Canal 13 envió una carta a la alcaldesa Macarena Ripamonti en la que sumó el uso del anfiteatro al menos tres veces durante cada año de la concesión del certamen; el uso del Canal Histórico del Festival de Viña del Mar en YouTube; y los impuestos relacionados a las obras a realizar en el terreno donde se realiza el máximo evento del verano.



Luego, la estación de Luksic presentó una demanda ante el Tribunal de Contratación Pública en la que formalizó sus aprensiones frente al proceso que dirigía el municipio viñamarino, por temer que la casa consistorial aprobaría la adjudicación tomando en cuenta los puntos que pidió modificar Mega. Esto llevó a los concejales dudaran de si aprobar o no la propuesta que hizo al Concejo Municipal la Comisión Evaluadora de Ofertas, que pedía aprobar la adjudicación a favor de Mega.

Finalmente, el jueves 2 de mayo, con nueve votos a favor y uno en contra el Concejo Municipal de la Ciudad Jardín decidió acoger la sugerencia presentada por la Comisión Evaluadora de adjudicar a Mega, no sin antes exigir un análisis del asunto que fue elaborado por los departamentos de Asesoría Jurídica y Control, en el que explicaban la estrategia municipal que consistía en hacer firmar a Mega el contrato sujeto a las bases originales, sin modificarlo en base a las solicitudes del canal.

“Si el oferente no suscribe el contrato en los términos definidos por las bases de licitación, se arriesga al cobro de la garantía de seriedad de la oferta; si el adjudicatario una vez firmado el contrato incumple las obligaciones del mismo, la administración podrá hacer uso de las herramientas sancionatorias o de caución contempladas por nuestra legislación para ser aplicadas en el momento de la ejecución del contrato. Encontrándonos hoy en un momento inicial, de adjudicación, y atendida la preponderancia de la concesión que se propone adjudicar, las direcciones firmantes no consideran que exista causa legal alguna para no adjudicar dicha licitación, por cuanto su rechazo podría configurar, en palabras del Tribunal de Contratación Pública, una transgresión al principio de estricta sujeción a las bases y por consiguiente, una decisión que carecería de fundamento legal, por haber hecho caso omiso de las normas legales y reglamentarias que lo obligaban a fundar sus decisiones", decía el informe de 8 páginas que elaboraron para convencer a los ediles, a lo que sumaron varias llamadas telefónicas en pleno Día del Trabajador.



La premura era bastante, pues había plazo hasta el viernes 3 de mayo para firmar el decreto de adjudicación. Sin embargo, hasta ahora, no hay pistas de la fecha en la que la municipalidad firmará el contrato de concesión con Mega y Bizarro. Fuentes de la estación televisiva aseguran que hasta ahora no han recibido la invitación formal para realizar el traspaso de la concesión, por lo que están frenados para poder concretar acuerdos en la producción del evento que generalmente comienza a anunciar a sus artistas a comienzos del segundo semestre.

Desde el Municipio, en tanto, fuentes internas indicaron que todo avanza bien, y que sólo falta un “trámite” relacionado a una póliza para ponerle fecha, lo que debería darse esta semana.

Por su parte, el concejal René Lues afirmó que “las dos empresas en Unión Temporal de Proveedores (UTP), esto es, Megamedia y Bizarro, fueron notificadas esta semana de la adjudicación, y están reuniendo los documentos para la firma del contrato que se realizará a la mayor brevedad apenas hagan llegar dichos antecedentes”.

Para el edil la oferta de Megamedia y Bizarro “tiene muchos aspectos interesantes al recuperar actividades históricas de Festival que hacen que sea un evento de la ciudad y no meramente un show televisivo”, entre las cuales menciona “la selección de las canciones chilenas, el evento de lanzamiento, la oficina de prensa, la gala vecinal, el concurso del afiche, y también contar con una la orquesta festival en vivo que, aunque me hubiera gustado que se concursara, al menos sí existirá”. Pero junto con valorar lo anterior, pide “una alta calidad de producción, realización y transmisión televisiva, y, por último, apoyo y cobertura a actividades y eventos locales, un robusto plan de promoción de la ciudad y del festival, y artistas y jurados de alto estándar que consoliden el escenario” para las próximas versiones.

“En el tema de apoyo a eventos municipales me gustaría que financiaran el proyecto que propuse de un mural conmemorativo de los más de 60 años del Festival en la parte exterior del escenario de la Quinta Vergara donde existe una gigantesca muralla, pues la obra le daría mucho sentido al lugar y se transformaría en un nuevo punto de interés de Viña del Mar. La renta directa, las obras de desarrollo y los distintos planes de la oferta por las cuatro versiones del Festival 2025-2028 tiene un costo de 12 millones de UF, unos $450 mil millones de pesos, y como Concejo Municipal debemos fiscalizar que se cumpla íntegramente el contrato”, acotó.

Las dudas que quedan, durante este periodo de espera antes de la firma del contrato, es qué innovaciones hará Mega a la próxima versión del certamen, cómo hará para capitalizar el evento que fue desechado por los otros canales por su alto costo y crisis en la industria, y con qué artistas sorprenderá al país y Latinoamérica en 2023, además de quiénes serán los socios internacionales que prometió.

PURANOTICIA