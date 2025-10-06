Femicidio frustrado en Calama: grave permanece médico pediatra brutalmente agredida presuntamente por su ex pareja

La comunidad médica y los habitantes de Calama se mantienen consternados luego de conocerse el grave estado de Odalys Calderón, una médico pediatra venezolana de 36 años que fue víctima de un femicidio frustrado en la región de Antofagasta. Las autoridades investigan la posible participación de una expareja en el ataque.

El caso salió a la luz el lunes 22 de septiembre, cuando colegas del Hospital Dr. Carlos Cisternas notaron su ausencia y no lograron contactarla. Ante la preocupación, se interpuso una “denuncia por presunta desgracia”, lo que permitió iniciar un operativo de búsqueda.

Funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) acudieron al departamento que la doctora arrendaba en el centro de Calama. Allí, la encontraron gravemente herida, tras haber sido víctima de una violenta agresión. Desde entonces, se encuentra en estado crítico.

El Ministerio Público y la PDI no descartan que el agresor sea una expareja de nacionalidad chilena, ya que el ingreso al inmueble no mostró señales de forzamiento. En esa línea, los investigadores sostienen que “se presume que al domicilio de Odalys entró alguien que la conocía”.

El subprefecto Gabriel Morales, jefe de la Brigada de Homicidios de Calama, confirmó que la víctima continúa internada en riesgo vital. “En la actualidad esta persona se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos”, señaló, precisando además que fue hallada “en un estado crítico”.

La noticia ha generado indignación y solidaridad entre los colegas y pacientes de la profesional, quienes han organizado manifestaciones pacíficas para exigir justicia y visibilizar la violencia que afecta a las mujeres en el país.

