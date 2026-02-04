Fatal colisión entre un bus y un camión en La Araucanía deja dos muertos y decenas de heridos

Un grave siniestro vial se registró durante la madrugada de este miércoles en la Región de La Araucanía, dejando como consecuencia dos personas fallecidas y múltiples lesionados.

El hecho involucró a un bus interurbano de la empresa Tur Bus, que realizaba el trayecto desde Puerto Montt hacia Viña del Mar, y a un camión que transportaba alevines. El impacto se produjo en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Pitrufquén, en sentido norte.

De acuerdo con los primeros antecedentes, y por motivos que aún son materia de investigación, el camión permanecía detenido en la calzada cuando fue alcanzado por la parte posterior por el bus.

