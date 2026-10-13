Fatal accidente laboral en Illapel: trabajador muere en planta de procesamiento de minerales

Un trabajador de 66 años falleció durante la mañana de este martes tras sufrir un accidente laboral en la comuna de Illapel, región de Coquimbo. El hecho ocurrió en las instalaciones de la Planta de Procesamiento de Minerales Nueva California, ubicada en el sector de Aucó.

De acuerdo con los antecedentes entregados por los equipos de emergencia, el accidente se registró cerca de las 09:30 horas, mientras un grupo de operarios realizaba labores habituales de procesamiento de material. Por causas que se encuentran bajo investigación, el trabajador, identificado con las iniciales R.A.B.Á., habría perdido el equilibrio y caído al interior del sistema de una máquina chancadora, falleciendo en el lugar.

Desde Carabineros se refirieron al inicio del procedimiento policial: "Se tomó conocimiento de un accidente laboral ocurrido durante el desarrollo de faenas".

Tras la alerta emitida por el personal de la planta, hasta el lugar se trasladaron voluntarios de Bomberos, personal del SAMU, efectivos de Carabineros y funcionarios de Seguridad Pública municipal. Los equipos de emergencia constataron el fallecimiento del trabajador y realizaron las primeras diligencias para resguardar el sitio del suceso.

El procedimiento continúa en desarrollo, a la espera de las pericias de los organismos especializados, las que permitirán esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente y determinar cómo se desencadenó esta fatalidad.

La muerte del trabajador vuelve a encender las alarmas en la industria minera, en medio de una serie de accidentes fatales registrados en la minería nacional durante las últimas semanas.

El pasado 23 de septiembre, un operario falleció en Minera Escondida, en la región de Antofagasta. Posteriormente, el 1 de octubre, se registró la muerte de otro trabajador en la división Radomiro Tomic de Codelco. A estos hechos se suma el fallecimiento de dos trabajadores en la división El Teniente, ocurrido el domingo 11 de octubre. Esta sucesión de tragedias vuelve a poner en el centro del debate las condiciones de seguridad, la fiscalización y la efectividad de los protocolos de prevención de riesgos en las faenas mineras del país.

(Imagen Referencial)

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