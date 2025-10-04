Fatal accidente en la Ruta 78 deja dos niños de 10 y 6 años fallecidos además de cuatro lesionados

Dos víctimas fatales dejó un mortal accidente, ocurrido la noche de este viernes, en el kilómetro 41,9 de la Ruta 78, a la altura de El Monte, en dirección hacia Santiago, tras la colisión de dos vehículos menores.

Según informó Carabineros, en el primer automóvil viajaban dos personas -conductor y acompañante- quienes fueron derivados al Hospital de Melipilla sin riesgo vital.

Respecto del segundo vehículo, el subteniente Jean Fonseca de la Prefectura de Tránsito, detalló que en él se trasladaban cuatro ocupantes.

En detalle se tratarían de “el conductor, quien resultó sin lesiones, una acompañante, quien permanece con lesiones graves y en riesgo vital; un niño de 10 años que fue llevado al Hospital de Melipilla, donde falleció; y una niña de 6 años que lamentablemente murió en el lugar del accidente”, explicó el subteniente Fonseca.

Hasta el sitio concurrió personal de la SIAT de Carabineros, que desarrolló peritajes para establecer las causas del accidente.

