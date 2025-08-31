Fatal accidente en la Región de Los Lagos deja dos mujeres fallecidas y un herido grave

Un grave accidente en la Región de Los Lagos dejó como saldo la muerte de dos mujeres y una persona herida de extrema gravedad. El hecho se registró en la Ruta U-145-T, a la altura de la comuna de San Pablo, cuando el vehículo en que se desplazaban las víctimas colisionó de manera frontal con otro automóvil en el kilómetro 2,5.

La persona sobreviviente fue trasladada de urgencia a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones, mientras personal especializado de Carabineros inició las pericias correspondientes en el lugar.

El capitán Francisco de la Vega, subcomisario investigador de la SIAT de Osorno, señaló que "el equipo sigue en el lugar realizando las diligencias necesarias para esclarecer las dinámicas del hecho y su causa basal".

PURANOTICIA