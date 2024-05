Fantasma de la crisis financiera sigue amenazando a Ripamonti: deuda por servicios alcanza los $22 mil millones en Viña del Mar

Hace unos días, los concejales de Viña del Mar recibieron el detalle de los pasivos acumulados y gastos de devengados no pagados del primer trimestre en la Municipalidad, documento que da pistas de qué tan complicada está la administración Ripamonti en términos financieros en los primeros meses de 2024.

Las cifras recibidas en un escueto documento de dos páginas, emanado desde la Dirección de Administración y Finanzas, generaron sólo preocupación entre los ediles, quienes ven que si el manejo financiero sigue tal cual, será difícil terminar el año. El tema ya había sido abordado por Puranoticia.cl hace unos meses, cuando se dio a conocer un informe en el que se detallaba que 16 servicios, incluida la limpieza de calzadas, el vertedero, guardias, mantención de áreas verdes y luminarias, no cuentan con fondos para poder ser pagados por todo el año.

Hace dos meses, Puranoticia.cl también dio a conocer que la deuda flotante del año pasado alcanzaba los $9.850 millones ($9.851.602.090), a propósito de una millonaria modificación presupuestaria que la administración buscaba que los concejales aprobaran. Se propuso disminuir presupuesto de la cuenta “Servicios Generales”, específicamente de las cuentas 22.08.001 y 22.08.003, “Servicio de Aseo” y “Mantención de áreas verdes” respectivamente.

Tras largas discusiones, se terminó por aprobar la modificación presupuestaria con seis votos a favor, tres en contra -Martínez, Lues y Scarella-, pues el edil Pablo González no estuvo presente en la sesión. Aquello hizo recordar a algunos las técnicas para suplir las deudas por otras a futuro, que realizaba la administración Reginato.

En concreto, de acuerdo al informe trimestral sobre pasivos acumulados y saldos de devengados no pagados en el primer trimestre de 2024 -que no es el informe trimestral más completo que entrega la Dirección de Control, y que los ediles deberían haber recibido en abril-, la cifra de deuda a marzo de este año, por concepto de cuentas por pagar -sin considerar las remuneraciones y otros- ascendió a un total de $32.247826.322, de lo cual se pagó $9.556.823.264. Lo anterior da una deuda por cuentas por pagar de $22.691.003.058.

Sólo en el ítem bienes y servicios, la deuda era de más de $9 mil millones, de los cuales se pagó poco más de $4.700 millones, mientras que en el ítem “áreas verdes”, de más de $2.300 millones se cancelaron apenas $80 millones.

Por otro lado, hay varias deudas que no fueron pagadas este trimestre: Alumbrado público CGE ($154 millones), mantención y reparación de vehículos ($726 millones), limpieza de aceras, calzadas y cupos ($1.135 millones), guardias ($905 millones), árboles ornamentales ($369 millones), macetas colgantes ($108 millones), provisión personal auxiliar Serco (Servicios a la Comunidad, por $398 millones) y servicios informáticos ($161 millones).



CORPORACIÓN TAMBIÉN SIGUE COMPLICADA

Adicionalmente, la Corporación Municipal de Viña del Mar también registra una deuda por $20.655.203.140, de la cual más de $3.833 millones son por facturas por pagar y más de $6.280 millones por el concepto “institutos de previsión”.

A razón de esto, los concejales Carlos Williams y René Lues alzaron la voz, considerando además que supuestamente la situación financiera del municipio estaba siendo subsanada, de acuerdo a la administración municipal, y que todavía no reciben el primer informe trimestral del Departamento de Control que es más completo y que debieron tenerlo en sus manos en abril.

“El informe de las deudas contabilizadas y no pagadas a marzo de 2024 por un valor de $22.691 millones en la Municipalidad y de $20.655 de la Corporación Municipal es muy preocupante. En el caso de la municipalidad, su monto tan abultado puede deberse a algunas variables, como, por ejemplo, que los recursos del casino ingresarán este año en cuotas mensuales y no en un solo pago como era hasta el año pasado, que la administración ha aumentado y explotado el gasto en personal u otros similares y que se están reconociendo deudas que no pudieron reconocerse el año 2023 por falta de presupuesto”, dijo el concejal René Lues.

El edil DC estima, de hecho, que la situación se agravará una vez reciban el informe trimestral definitivo: “El déficit que a, diciembre de 2023 llegaba a $7.800 millones, a marzo del 2024 es probable que bordee los $12.000 mil millones, y si no se pone atajo a esta situación, podríamos entrar en insolvencia. Ya la administración informó que el presupuesto que formularon alcanza para agosto, algo nunca antes visto. Nos acercaremos a pasos agigantados a una delicada situación de déficit presupuestario, tal como lo señalé hace unos días en el concejo municipal. Y lo peor de esta situación es que seguimos utilizando a varios proveedores como “prestamistas obligados”, ya que deben mantener prestando sus servicios con 6 o más meses impagos”.

"ES LA RAZÓN POR LA QUE POSTULAN POCAS EMPRESAS"

Esta es la razón -concluye Lues- “por la que postulan pocas empresas a las licitaciones, porque somos malos pagadores. Se debe transparentar el comportamiento de ingresos y gastos en cada año, porque se quiere hacer creer que la situación de ahora, siendo muy mala, no es peor que la de años anteriores, y esa es una mirada mediocre que debe ser fundamentada. En cuanto a la Corporación Municipal, la deuda de $20.655 millones demuestra, por un lado, que tal como lo hemos señalado siempre, la institución está estructuralmente desfinanciada, es decir, gasta más que los ingresos que percibe, y, por otra, que las estrategias para disminuir la deuda no han resultado en absoluto”.

El tema es delicado, también estima el concejal Williams, quien usualmente es más cauteloso con sus declaraciones a la prensa. “La situación financiera es preocupante, por eso es que lo importante ahora, más que sólo constatar que no hay plata, es que debemos ordenar financieramente el municipio”.

En esa línea, propuso “tomar medidas de ahorro muy drásticas pero también pensar en cómo se generan nuevos ingresos, porque no sacamos nada con la denuncia del déficit si no tomamos medidas de choque, que sean drásticas y que tiendan a mejorar sustantivamente el saldo negativo”.

PURANOTICIA