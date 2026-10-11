Familia reporta muerte de trabajador atrapado tras alud de barro en El Teniente

La familia de Guillermo Guajardo, uno de los trabajadores afectados por la avalancha registrada este domingo en la División El Teniente de Codelco, aseguró que fue encontrado sin vida durante las labores de rescate desarrolladas en el sector El Rajo, en la comuna de Machalí.

La información fue entregada por su esposa y una de sus hijas a Radio Cooperativa. Sin embargo, Carabineros señaló que todavía no ha logrado corroborar oficialmente el fallecimiento, por lo que el antecedente permanece pendiente de confirmación por parte de las autoridades.

La emergencia ocurrió en las cercanías del ADIT 42, cuando tres trabajadores de la empresa contratista AURA se desplazaban a bordo de una camioneta.

Según los antecedentes preliminares entregados por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), un desplazamiento de material afectó al vehículo, dejando a dos de sus ocupantes atrapados.

Posteriormente, Codelco informó que uno de los tres trabajadores había sido rescatado por los equipos de emergencia y trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Respecto de los otros dos afectados, la empresa estatal señaló que habían sido localizados y que se estaban realizando las maniobras necesarias para concretar su rescate.

FAMILIA DE GUILLERMO GUAJARDO REPORTA SU FALLECIMIENTO

En medio del operativo, familiares de Guillermo Guajardo entregaron nuevos antecedentes sobre la situación del trabajador y afirmaron que había sido encontrado fallecido.

Su esposa, Ana María Urra, relató a Cooperativa cómo recibió la información sobre el accidente.

“Supe por el hijo de mi marido de que hubo un accidente y que estaba involucrado en él, y ahora hace rato ya que está fallecido”, señaló.

Una de las hijas del trabajador también aseguró que su hermano mayor participaba en las labores de rescate y que posteriormente se comunicó con la familia para informarles sobre el hallazgo.

Según su testimonio, su hermano las contactó “y dijo que lo habían encontrado y estaba muerto”.

La mujer también cuestionó la información recibida desde la empresa contratista AURA, asegurando que el contacto oficial se produjo cuando la familia ya manejaba antecedentes sobre el presunto fallecimiento.

Sin embargo, “hace media hora me llamó la empresa (AURA) para avisarme recién que teníamos que tener fe, que había habido un accidente y que teníamos que esperar que nos avisaran durante el transcurso del día”, agregó.

Los familiares acusaron, además, que hasta ese momento no habían recibido comunicación directa de Codelco.

Pese a estos testimonios, Carabineros informó que aún no había corroborado los antecedentes entregados por la familia respecto de la muerte del trabajador.

CONTINÚA EL OPERATIVO DE EMERGENCIA

Tras el accidente, personal especializado de Carabineros se desplazó hasta el sector afectado, mientras se activaron los protocolos de respuesta correspondientes.

En paralelo, Codelco informó que mantiene recursos desplegados para atender la emergencia y resguardar a los trabajadores involucrados.

“Codelco reitera que la seguridad es un valor esencial e irrenunciable de su gestión y continuará destinando todos los recursos necesarios para resguardar a las personas y atender esta emergencia”, indicó la compañía estatal.

La situación continúa en desarrollo, a la espera de una confirmación oficial sobre el estado de los trabajadores que permanecían atrapados y de nuevos antecedentes que permitan esclarecer las circunstancias de la avalancha.

PURANOTICIA