Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción detuvieron a un hombre por su presunta responsabilidad en el delito de contrabando de especies exóticas en la comuna de Hualpén.

Las diligencias se iniciaron luego de que los oficiales policiales detectaran, a través de la plataforma Marketplace, una publicación en la que se ofrecía a la venta un ejemplar de caimán yacaré por un valor de $750.000.

A partir de estos antecedentes, los detectives desarrollaron diversas diligencias que permitieron identificar al responsable de la publicación y establecer su domicilio, dando origen a una investigación por una eventual infracción a la normativa que regula el comercio internacional de especies protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).

Durante el procedimiento policial, el imputado se negó inicialmente a autorizar el ingreso voluntario al inmueble, por lo que se gestionó una orden judicial de entrada y registro ante el Juzgado de Garantía de Talcahuano.

De acuerdo con los antecedentes investigativos, mientras se tramitaba dicha autorización, el sujeto habría eliminado una cantidad indeterminada de peces modificados genéticamente, arrojándolos por el sistema sanitario del inmueble. Asimismo, se investiga la posibilidad de que el ejemplar de caimán, de aproximadamente 35 centímetros de longitud, haya sido eliminado mediante el mismo procedimiento.

En el lugar también se encontraron otros ejemplares de peces, respecto de los cuales se coordinó la intervención del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), organismo que asumió su custodia y dispuso las medidas correspondientes para su posterior análisis especializado.

Según los antecedentes del procedimiento, las muestras serán remitidas a la Universidad de Concepción para la realización de exámenes mediante técnicas de PCR, destinados a establecer las características genéticas de los ejemplares.

Finalmente, el imputado quedó apercibido conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal, mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades por infracciones a la normativa vigente sobre comercio de especies exóticas.

(Imagen referencial)

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