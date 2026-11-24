Una investigación desarrollada por el OS9 de Carabineros de Tarapacá, en coordinación con la Fiscalía, permitió detener a una banda que en junio de este año efectuó disparos contra una patrulla policial en la comuna de Pozo Almonte.

Los hechos ocurrieron cuando los individuos evadieron un control policial y huyeron del lugar a gran velocidad. Durante el seguimiento policial, efectuaron disparos contra el vehículo institucional, para posteriormente darse a la fuga y abandonar la camioneta a pocos metros del lugar.

Desde dicho móvil descendió un hombre, quien manifestó que había sufrido el robo de su camión con especies al interior, siendo retenido al interior del vehículo. Posteriormente concurrieron hasta la 2ª comisaría de Pozo Almonte dos personas que también indicaron haber sido víctimas del mismo delito.

Tras la denuncia, se instruyó al OS9 de Carabineros a realizar las diligencias investigativas para identificar a los autores del hecho. Entre las pericias efectuadas se incluyó el cotejo dactilar del armamento recuperado durante el procedimiento, lo que permitió identificar a los presuntos autores del hecho.

Con estos antecedentes, se solicitaron órdenes de detención y de entrada y registro para seis domicilios ubicados en las comunas de Iquique y Alto Hospicio, además de una celda de la cárcel de Arica.

El operativo culminó con la detención de cinco personas, tres hombres que habrían participado en los delitos de homicidio frustrado contra carabineros en servicio, robo con retención de víctimas y disparos injustificados, quienes mantienen antecedentes policiales y dos mujeres detenidas por el delito de tráfico de drogas.

En el procedimiento se incautó cerca de un kilo de clorhidrato de cocaína, dosis de ketamina, un chaleco antibalas, un cargador de pistola con munición, $1.730.000 en dinero en efectivo, teléfonos celulares y tres vehículos que habrían sido utilizados por los imputados.

Los cinco detenidos pasarán durante esta jornada a control de detención en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte.

PURANOTICIA