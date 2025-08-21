Familia de joven desaparecido en Curacautín recibirá restos encontrados tras 14 años

Los restos óseos de un joven de 21 años, desaparecido en Curacautín hace casi 14 años, serán entregados a su familia este jueves.

La medida pone fin a una larga espera para los familiares de Jorge Luis López Cheuquepán, quien desapareció en noviembre de 2011 mientras acampaba con amigos en la localidad de Malalcahuello.

Según la versión de sus acompañantes, el 6 de noviembre de 2011, Jorge salió caminando desde la cabaña donde pernoctaba y nunca más se supo de él. Las incansables labores de búsqueda, impulsadas por su familia y equipos policiales, culminaron en 2017 con el hallazgo de sus restos en la parcela Santa Rosa, a solo un kilómetro del lugar de su desaparición.

Desde ese entonces, múltiples diligencias y pericias, ordenadas por el Ministerio Público, han permitido la identificación de los restos.

La madre de la víctima, María Cheuquepán Zúñiga, confirmó a través de redes sociales que el velatorio se realizará en su domicilio en el sector Corretué, y el funeral está programado para el sábado 23 de agosto. La familia espera que este proceso les brinde un cierre y la posibilidad de un funeral digno para Jorge.

