Familia de concejala desaparecida en Villa Alegre cuestiona la búsqueda y acusa falta de transparencia

Después de más de 70 días sin pistas sobre el paradero de la concejala María Ignacia González, sus hijas han manifestado su frustración con la investigación y aseguran que se sienten distanciadas de la labor policial. La familia ha puesto en duda la principal hipótesis que sitúa a la concejala y a su vehículo en el río Loncomilla, apuntando en su lugar a un posible encubrimiento.

En declaraciones a la prensa local, Javiera Gallegos, hija de la concejala, expresó su escepticismo sobre la búsqueda en el río. “No sé si creemos que el auto esté dentro del agua, pero si la máquina arrojó que hay metales del porte de un vehículo, bueno, no se puede perder ni descartar que no lo sea”, señaló. La familia criticó la falta de hallazgos relevantes en la última búsqueda con una excavadora.

Gallegos aseguró que el círculo de personas del entorno de su madre en el municipio de Villa Alegre podría estar ocultando información. “Ya nadie aguanta más con secretos, ni con andar ocultando o protegiéndole la espalda a alguien”, afirmó.

La hija de la concejala también reveló que existen testigos dispuestos a colaborar con la justicia. "Hay muchas personas que ya están dispuestas a declarar o que ya han declarado, y han entregado información relevante”, aseveró, lo que podría dar un nuevo giro a la investigación.

