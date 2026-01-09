Familia de Chillán Viejo solicita ayuda para encontrar a joven con TEA desaparecido en El Carmen: es insulinodependiente

Una familia de Chillán Viejo pidió la ayuda para encontrar a un joven de 27 años del espectro autista que se perdió en el sector El Carmen. El joven es insulinodependiente y requiere medicación con urgencia.

José Ignacio viste polera, short verde y posiblemente porta un muñeco. La familia solicita que no se lo quiten, por su condición, ya que puede estar desorientado.

Cualquier información, se ruega comunicarse con la hermana, Natasha Pulgar, al +56 9 5102 3194 o al +56 9 9337 7928.

PURANOTICIA