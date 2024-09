Falta de entrega de carpas de emergencia a damnificados del megaincendio en Viña del Mar escala hasta la Contraloría

El diputado Andrés Celis requirió detalles al Municipio de Viña del Mar por la falta de entrega de más de 100 carpas adquiridas tras el megaincendio de febrero.

Hasta fines de junio, aún quedaban 110 carpas sin distribuir, a pesar de que el costo total de las no entregadas asciende a $8.965.440.

En este contexto, el parlamentario de Renovación Nacional solicitó lo mismo a los municipios de Quilpué y Villa Alemana, ya que también podrían estar incumpliendo con la entrega de los objetos adquiridos para los damnificados.

De hecho, anunció que todos los antecedentes serán entregados a la Contraloría.

"Es inaceptable que después de tanto tiempo, las familias afectadas aún vivan en condiciones deplorables. La situación es crítica: las viviendas de emergencia carecen de baños, las calles están sin luz y las carpas prometidas no han llegado. La alcaldesa Ripamonti prometió que los niños guardarían sus útiles en carpas, pero gran parte de estas aún no han sido entregadas. Esto no solo es una falta de compromiso, sino un agravio a la dignidad de los afectados", sostuvo Celis

El problema ha sido evidenciado por la comunidad y los afectados, y en ese sentido, el representante del Distrito 7 enfatizó en que "con la dignidad de las personas no se juega. Las carpas no entregadas son la guinda de la torta. A la fecha no se han cumplido con las metas de viviendas de emergencia, construcciones sin baño, baños químicos retirados o sin limpieza, calles sin electricidad, familias viviendo de allegadas. Cuando la alcaldesa Ripamonti señaló "los niños guardarán sus útiles en carpas", ¿a cuáles carpas se refirió? Si gran parte no fueron entregadas".

Finalmente, el parlamentario RN hizo hincapié en que "esto no da para más y es necesario esclarecer las responsabilidades y tomar medidas definitivas. La falta de transparencia y el incumplimiento de las promesas exigen una investigación para asegurar que los recursos destinados a la emergencia se utilicen de manera adecuada y efectiva".

