El incidente se registró durante la jornada escolar y llevó a que el establecimiento decidiera suspender las clases de este viernes como medida preventiva.

Fallece auxiliar de colegio en Los Ángeles: Indagan posible descarga eléctrica durante sus labores
Jueves 11 de septiembre de 2025 19:37
Un funcionario auxiliar de 56 años falleció este jueves en un trágico accidente laboral ocurrido en el Liceo Bicentenario de Los Ángeles. Las primeras indagatorias apuntan a que el hombre, identificado con las iniciales D.F.C., habría sufrido una descarga eléctrica mientras realizaba labores en el interior del establecimiento.

El incidente ocurrió cerca de las 13:00 horas, cuando el trabajador fue encontrado tendido en el suelo. Pese a que fue trasladado de inmediato al Hospital Base de Los Ángeles, falleció en el servicio de urgencias.

El deceso fue informado a Carabineros, que dio cuenta del hecho al fiscal de turno. Por instrucción del persecutor, la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra a cargo de los peritajes para determinar con exactitud las causas de la muerte y si se cumplieron con las medidas de seguridad correspondientes en el lugar de trabajo.

A través de un comunicado, el Liceo Bicentenario lamentó "con profundo pesar" el fallecimiento de su "estimado colega". En señal de duelo, la institución decidió suspender las clases durante la jornada de este jueves y del viernes 12 de septiembre. Asimismo, se informó que todas las actividades programadas para la próxima semana serán suspendidas. El colegio señaló que está a la espera de información sobre el velatorio y funeral para ser compartida con la comunidad.

