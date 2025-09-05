Falla en el Biotren: Evacuan a 250 pasajeros del servicio Coronel-Concepción por problema eléctrico

Pasajeros del servicio Biotren que se dirigían de Coronel a Concepción debieron ser evacuados de forma preventiva esta mañana debido a una falla eléctrica. El incidente, que detuvo a cinco trenes, causó interrupciones y retrasos en el servicio.

El problema se registró a las 7:24 de la mañana, cuando la empresa EFE informó a través de su cuenta de X que los servicios en la línea 2 estaban momentáneamente detenidos. A pesar de que la empresa no ha entregado detalles sobre la causa exacta del desperfecto, se sabe que fue un "problema operacional de carácter eléctrico" que afectó a la continuidad del servicio.

Apenas seis minutos después del primer aviso, y siguiendo los protocolos de seguridad, EFE comunicó el inicio de la evacuación de los pasajeros para garantizar su bienestar. El personal de la compañía se dirigió al lugar para asistir a los usuarios y comenzar las labores de reparación.

Las labores para reestablecer la operación del servicio se extendieron por más de una hora. A las 8:40, la empresa anunció que los trenes comenzaban a retomar gradualmente su operación, aunque de forma limitada, operando solo entre las estaciones de Coronel y Diagonal Biobío. Se informó también que las próximas salidas desde Coronel serían a las 8:33 y 9:03 horas, permitiendo a los usuarios planificar sus trayectos.

Este incidente se suma a los desafíos que enfrenta el transporte público en la Región del Biobío, donde la puntualidad y la seguridad del servicio son vitales para los miles de pasajeros que utilizan a diario el Biotren para sus traslados.

PURANOTICIA