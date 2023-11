¿Factor Catril? Comedores solidarios de Viña del Mar acusan "boicot" de la administración Ripamonti para hacer fracasar evento

Molestas y apenadas se encuentran las encargadas de cuatro comedores solidarios de Viña del Mar, luego que tuvieran que resignarse a cancelar el «Festival del Alimento», evento con el que esperaban reunir productos para continuar brindando su servicio destinado a los más necesitados de la parte alta de la Ciudad Jardín.

Se trata de los comedores Nueva Sinaí, Las Almendritas, Villa La Pradera y Puentes de Amor, los cuales a sólo días de la actividad recibieron un llamado desde la Municipalidad de Viña del Mar, informándoles que no podrían facilitar los equipos de amplificación comprometidos previamente. De esta manera, el evento lisa y llanamente se cayó, perdiendo tiempo, gestiones y dinero sacado del propio bolsillo de las dirigentas.

"Por motivos ajenos a la gestión de las ollas comunes de Miraflores, Achupallas, Villa Independencia y Manuel Bustos, se suspende el «Festival de Alimentos» del día 24 de noviembre de 2023 en el Complejo Deportivo del Olivar, ya que el Municipio de Viña del Mar no cumplió con algunos requerimientos ofrecidos de parte de ellos para la realización del evento", señalaron a través de un comunicado en redes sociales.

De igual forma, las representantes de los cuatro comedores de la comuna aseguraron que "lamentamos esta situación porque afecta directamente a la mantención de los comedores solidarios, además de todas las gestiones, tiempos y difusión".

No obstante a aquello, las encargadas afirmaron que "esto nos insta a seguir trabajando con mayor entusiasmo y ahínco por la seguridad alimentaria de nuestros vecinos que viven en pobreza y vulneración".

ACUSAN "BOICOT" DEL MUNICIPIO

En base a este duro revés para las encargadas de los comedores solidarios de la parte alta de Viña del Mar, Puranoticia.cl tomó contacto con ellas para conocer sus sensaciones tras lo ocurrido, donde emplazaron directamente a la Municipalidad de la Ciudad Jardín, que administra la alcaldesa Macarena Ripamonti, que en primera instancia les brindó su apoyo, pero que a cuatro días del evento les indicó que no podrían cumplir con la amplificación requerida por la banda Puerto Orquesta, que integran 24 músicos.

"Tuvimos problemas con el apoyo que nos iban a prestar para la amplificación de la banda, que era lo más importante para recaudar alimentos. El Municipio nos dijo que sí y comenzó la organización, con cantantes, difusiones, afiches, entradas, solicitudes, etcétera; pero a cuatro días del evento nos dicen que no cuentan con la amplificación que requiere la banda", explicó Luisa Muñoz, del comedor Nuevo Sinaí.

"Da para pensar muchas cosas, que puede ser que sea un boicoteo, pero no queremos pensar de esa manera. Quedamos muy molestos y desilusionados, las confianzas se quiebran porque nosotros somos dirigentas sociales también", añadió la responsable de uno de los cuatro comedores solidarios que darían vida al evento.

Opinión similar fue la que compartió con Puranoticia.cl la encargada del comedor Villa La Pradera, María Tapia, quien señaló que "también comparto eso del boicot porque creo que todo esto pasaba por voluntad. Conversaba con el maestro de la banda y me decía que arrendar una amplificación costaba $700 mil, pero desde la Municipalidad me dijeron que costaba más o menos $3 millones, entonces creo que no es justo".

"No sabemos a qué atribuirlo, pero sí fue una mala gestión, una descoordinación de ellos mismos porque todo pasaba por voluntades. Cuando uno quiere hacer cosas de esta envergadura, nosotros como viñamarinos que somos, lo único que esperamos es contar con el apoyo del Municipio", añadió la dirigenta.

POR PROTAGONISMO

Ahondando más en esta acusación de boicot por parte de la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti, Puranoticia.cl conversó con Johanna González, encargada del comedor Puentes de Amor, de Achupallas, quien atribuye la decisión del Municipio a que la iniciativa no nació de ellos, sino que desde la propia comunidad.

"Yo creo que es por la forma en que nosotros nos organizamos. Como el Municipio es un poco arrogante, es como que quieren que digan que todo nace de ellos, que todo es idea de ellos y no dejan que digan que los vecinos nos organizamos bien, que hacemos eventos y que nos funcionan", señaló la dirigenta viñamarina.

También sostuvo que "si el Municipio se compromete a algo, debe cumplirlo. Si dicen que nos van a apoyar, que lo cumplan. Pero ellos nos dijeron que nosotros nos bajamos. Ellos dijeron que nosotros nos bajábamos del evento porque nosotros queríamos, pero nos bajamos porque ellos a última hora nos dicen que no tenían la amplificación, aunque nos aseguraron que ahora Camila Estay, de Dideco, estaba moviendo cielo, mar y tierra para tratar de conseguir la amplificación".

"LAVADO DE MANOS"

Fue en abril de 2022 cuando la alcaldesa Macarena Ripamonti señaló ante la prensa que "el Estado no puede abandonar más a las comunidades, porque cuando abandonó, las más de 120 ollas comunes que hubo en Viña del Mar, ¿adivinen quién las costeó? Ese es el problema cuando no llega el Estado. En Valparaíso y en todas las comunas pasa lo mismo. El Estado está y ocupamos el espacio que otros no ocupan, que es el espacio de los delincuentes y narcotraficantes".

Esta relación que hizo entre las ollas comunes y el narcotráfico causó molestia profunda en los comedores solidarios de Viña del Mar, por lo que desde ese momento se inició un trabajo municipal para llegar a las dirigentas y recomponer relaciones, lo que se inició con una cita realizada en el Palacio Vergara. Si bien, la relación marchaba sobre ruedas, este nuevo revés vuelve a sacar a colación lo ocurrido el 2022.

"El Municipio nos prometió que iban a estar con nosotros, pero fue sólo una limpieza de manos después que la Alcaldesa dijo que las ollas comunes eran financiadas por narcos", señaló Johanna González, del comedor Puentes de Amor.

Por su parte, Luisa Muñoz comentó que "si fuéramos financiados por el narco no tendríamos la necesidad que tenemos. Decir abiertamente que ellos saben eso, nos dejó a todos en el mismo saco. Después de eso se formó un programa de ollas comunes, así que yo creo que sí fue una limpieza de imagen por parte de la Alcaldesa".

Cabe recordar que la Fiscalía Regional de Valparaíso decidió archivar la investigación que llevaban adelante por los dichos de la alcaldesa Macarena Ripamonti; esto, luego que la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI emanara un informe indicando que no fue posible desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de sus responsables.

VERSIÓN DEL MUNICIPIO

Con todos estos antecedentes, Puranoticia.cl se contactó con el Municipio de Viña del Mar, que indicó que fue la banda Puerto Orquesta la que les comunicó que no podían tocar sin todos los elementos solicitados y que fue éste realmente el motivo por el cual los comedores solidarios de la comuna "deciden bajar la actividad".

"Hace cuatro semanas se sostuvo una reunión con las representantes de estos cuatro comedores para poder realizar el «Festival del Alimento». Ellas tenían pensado un espacio y como Municipio ofrecimos el Complejo El Olivar, ya que habíamos tenido hace pocos días la bonita experiencia de realizar el Festival del Cantar Vecinal con Carabineros, y el espacio contaba con todos los requisitos. Es acorde con baño, luminarias y seguridad para poder realizar esta linda actividad", indicaron desde la casa edilicia que administra la alcaldesa Macarena Ripamonti.

De igual forma, explicaron que "los equipos municipales se pusieron a total disposición, llevando todos los elementos necesarios, ya sean toldos, sillas, mesas, tarimas, entre otros, pudiendo disponer del espacio los días viernes y sábado para el montaje, dejando de lado otras actividades, reorganizando la agenda de uso de dicho lugar recién inaugurado. Sin embargo, el problema surgió con la amplificación, porque efectivamente la banda nos reenvió una ficha técnica con sus requerimientos, con elementos que la municipalidad no dispone".

También aseguraron que "los equipos hicieron todos los esfuerzos, consiguiendo incluso con otras entidades micrófonos y elementos de carácter más técnicos para poder suplir y realizar la actividad que tenía un fin comunitario en pro y en ayuda de los comedores". Pero señalaron que "la banda nos informa, tras habernos respondido positivamente, que no podían tocar sin todos los elementos, no pudiendo presentarse, dado a que no contamos con todos los requerimientos y especificaciones técnicas. Es entendible, pero se hicieron todos los esfuerzos".

"Ese es el motivo porque los comedores, este miércoles 22, en reunión con nuestros equipos municipales, deciden bajar la actividad", afirmaron.

Finalmente dijeron que "como Municipio siempre estamos a disposición de poder realizar y apoyar este tipo de iniciativas, que van en directo beneficio de los comedores solidarios y de las distintas organizaciones que nos piden colaboración. Este es un trabajo constante, durante todo el año, en el que se patrocina y ayuda a más de 100 actividades de diversos barrios de la comuna".

¿FACTOR CATRIL?

Un hecho que ni el Municipio de Viña del Mar ni las dirigentas de los comedores solidarios hablan, es del factor Marcelo Catril en todo esto. Y es que el ex sacerdote es figura clave del trabajo social que desarrollan estas agrupaciones y más aún luego que reconociera ante Puranoticia.cl que hay interés de su parte en llegar a liderar la Alcaldía de la Ciudad Jardín en la próxima Elección Municipal de 2024, lo que abre desde ya la interrogante de si el "boicot" del que hablan las representantes de los territorios tiene que ver más bien con una "vendetta política" o si lisa y llanamente la administración Ripamonti hizo todos los esfuerzos para materializar el «Festival del Alimento» y no se pudo, como dijeron. Lo que sí es claro es que desde el mundo social se ha vuelto a hablar con ironía del eslogan de la casa edilicia frenteamplista: y es que del «Municipio de Cuidados» dicen más bien que hay que tener "cuidado con el Municipio".

