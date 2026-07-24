FACh despliega avión con ocho toneladas de ayuda para afectados por sistema frontal en Atacama

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) desplegó un nuevo operativo de ayuda humanitaria para apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia en la región de Atacama.

En respuesta a un requerimiento de las autoridades, un avión C-130 Hércules trasladó ocho toneladas de insumos esenciales destinados a las familias de la Provincia del Huasco que permanecen bajo Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe.

La ayuda humanitaria salió desde la Base Aérea Pudahuel en Santiago hasta el aeródromo Vallenar en la región de Atacama, ante el requerimiento del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) del Ministerio del Interior, y en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional.

La Fuerza Aérea despachó rápidamente a la aeronave con ocho toneladas de ayuda consistente en alimentos, artículos de aseo personal y doméstico los cuales serán distribuidos a las personas de las comunidades que se encuentran en Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe de la Provincia del Huasco.

Con este nuevo operativo, la Fuerza Aérea de Chile continúa brindando sus capacitaciones humanas y materiales para contribuir a las labores de rescate, evacuación, conectividad y ayuda humanitaria en beneficio de la comunidad.

(Imagen: @FACh_Chile)

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