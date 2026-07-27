FACH completó 117 horas de vuelo y trasladó más de 18 toneladas de ayuda por emergencia en Coquimbo

El Órgano de Maniobra Aérea de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), desplegado en apoyo al jefe de la Defensa Nacional (Jedena) en la región de Coquimbo, completó 117 horas de vuelo en el marco de las operaciones desarrolladas para enfrentar la emergencia climática que afecta a la zona.

Las primeras misiones estuvieron enfocadas en el rescate y la evacuación de personas, para posteriormente concentrarse en el traslado de ayuda humanitaria y el apoyo a la conectividad de las localidades que permanecen aisladas.

Durante las distintas operaciones, las aeronaves trasladaron más de 18 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, equipos de conectividad satelital, material destinado a la recuperación de infraestructura crítica y carga para la reposición del suministro eléctrico. Asimismo, se abasteció a diversas localidades que continúan aisladas debido a la emergencia.

Al respecto, el comandante del Órgano de Maniobra Aérea, comodoro (A) Carlos Tabilo Silva, señaló que “durante los primeros días, el esfuerzo aéreo estuvo orientado principalmente a las evacuaciones y rescates. Posteriormente, las operaciones se adaptaron para mantener un ritmo sostenido, apoyando la conectividad de las localidades aisladas a través del traslado de ayuda, insumos y equipos esenciales, de acuerdo con los requerimientos del Jedena”.

El balance operacional da cuenta de 61 personas evacuadas, el traslado de cinco mascotas y la realización de 17 evacuaciones aeromédicas, destinadas principalmente a pacientes dializados, personas con tratamientos oncológicos, adultos mayores con problemas de movilidad y una paciente con embarazo de alto riesgo, quienes fueron derivados oportunamente a distintos centros asistenciales.

El despliegue fue posible gracias al trabajo coordinado de tripulaciones, comandos de aviación, especialistas en mantenimiento y personal de apoyo que integran el Órgano de Maniobra Aérea, lo que permitió mantener las operaciones aéreas y responder a los requerimientos del jefe de la Defensa Nacional durante la emergencia.

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