Extraditan desde Colombia a imputado por homicidio cometido el 2023 en Nancagua

La PDI concretó la extradición desde Colombia de un hombre de 24 años imputado por su participación en un homicidio ocurrido en mayo de 2023 en la comuna de Nancagua, Región de O’Higgins. El sujeto había abandonado Chile tras el crimen y ahora deberá enfrentar a la justicia por su presunta intervención en el caso.

Según la investigación, el imputado llegó junto a otros dos sujetos a la casa de la víctima para participar en una reunión social. Tras consumir drogas y alcohol, se produjo una discusión en la que los otros dos asistentes mataron al dueño de casa con un arma cortante, mientras que el ahora extraditado habría intentado deshacerse del cuerpo arrojándolo cerca del estero Chimbarongo, en el sector de Uva Blanca.

El subcomisario Alex Varela, de la OCN Interpol Chile destacó que “gracias al trabajo coordinado entre la Brigada de Homicidios de Rancagua y la OCN Interpol Santiago- se pudo hallar su ubicación en ese país, elevar la Notificación Roja de Interpol y luego coordinar con la Policía Nacional de Colombia para su detención”.

De esta manera el imputado podrá enfrentar la justicia en Chile, luego de poco más de tres años de cometido el crimen en la región de O´Higgins.

PURANOTICIA