Explosión por fuga de gas deja dos mujeres lesionadas en el Mercado Central de Antofagasta

Dos personas resultaron lesionadas tras una explosión por acumulación de gas, ocurrida en horas de la mañana de este miércoles en un local del Mercado Central de Antofagasta.

Según consignó Meganoticias, la emergencia se produjo pasadas las 08:00 horas en una cocinería ubicada en el segundo piso del recinto.

Debido a esta situación, Carabineros de la 3ª Comisaría de Antofagasta y voluntarios de Bomberos de la 2ª y 4ª Compañía llegaron al lugar para combatir el siniestro.

Profesionales del SAMU llegaron al sitio del suceso para prestar los primeros auxilios y trasladar a las víctimas al Hospital Regional para su atención.

Dos mujeres resultaron heridas producto de la explosión. Se trata de una adulta mayor chilena, de 63 años, quien es la propietaria del local. La mujer sufrió quemaduras en diversas partes del cuerpo.

Además, otra una mujer de nacionalidad extranjera, de 51 años, terminó con lesiones de carácter similar en brazos y piernas.

