Expertos en política cuestionan apoyos que dio el Director Ejecutivo de la Fundación Piensa a candidatos de la región de Valparaíso

Los apoyos explícitos a las candidaturas de Iván Poduje y María José Hoffman para las elecciones municipales en Viña del Mar y en la Gobernación Regional de Valparaíso, respectivamente, hechos a Puranoticia.cl por el director ejecutivo de la Fundación Piensa, Juan Pablo Rodríguez, generaron un intenso debate entre expertos políticos y de comunicación, a propósito de si es realmente lo que debiese hacer un líder de una organización como ésta o si es hora de que tanto Piensa como otras entidades similares transparenten sus intereses y apoyos políticos de manera más explícita.

El abogado de la PUCV y exasesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia en Piñera 1 manifestó en entrevista con Puranoticia.cl que está preocupado por lo que le pasa a la derecha en la zona en este periodo pre eleccionario y aseguró que Poduje y Hoffmann son las mejores opciones, a su juicio, para competir en ambas elecciones.

“A mí juicio quien reúne las mayores competencias para ser alcalde de Viña en el momento que hoy día tiene Viña y con las necesidades que tiene, es Iván Poduje”, señaló en un comienzo, para luego indicar que “a mí, Juan Pablo, me parece que la candidata más competitiva para la gobernación regional en la derecha es María José Hoffmann, por su nivel de conocimiento, de aprobación que se puede ver en distintas encuestas y porque se ha posicionado como una figura nacional, y además tiene vínculos con la región al haber sido diputada en varios períodos.



Y si bien es cierto, el director ejecutivo de Fundación Piensa dijo desde un comienzo que sus declaraciones las hacía a título personal, de acuerdo a algunas fuentes consultadas por Puranoticia.cl, éstas no cayeron nada bien, ni en parte de la derecha regional ni en algunos de los fundadores de la organización que dirige.

En el mundo académico, tres analistas políticos desmenuzaron sus dichos, y sacaron distintas conclusiones, aunque todos coincidieron en que lo que hizo Rodríguez fue salirse “del libreto” de lo que se espera de las fundaciones.

Felipe Vergara, analista político de la Universidad Andrés Bello, estima al respecto que “no es habitual ver a directores de fundaciones, por muy ligadas que estén con la política, dando su apoyo a uno u otro candidato. No me suena haberlo visto ni en la Fundación Futuro, ni en Democracia para el Congreso, ni en distintas fundaciones de derecha y centro izquierda que hay hoy. Hasta confunde un poco el rol que tiene una fundación, pues las fundaciones desarrollar actividades que son transversales, entonces más allá de que uno sabe la afinidad política que éstas tienen, siempre se ha procurado mantener esa afinidad en el ámbito más interno y no expresarla públicamente".

Añadió: "Los partidos tienen sus fundaciones y los directores de las fundaciones no salen dando vocerías o apoyando a uno u otro candidato, no es el estilo. Claramente uno como persona puede dar su opinión, pero para eso es más práctico no estar a cargo o no dirigir una fundación, se pierde mucho del objetivo que hay detrás de estas fundaciones con esto”.

La doctora Angélica Pacheco Díaz, magíster en Ciencias Políticas y académica de la Escuela de Arquitectura, Comunicaciones y Diseño de la Universidad Viña del Mar, tras analizar el tema, afirma que “en el ‘enjambre’ de discusiones mediadas que van construyendo climas de opinión pública, el propósito al entregar citas, cuñas, filtraciones, declaraciones en puntos de prensa, comentarios en redes sociales, debe estar claro para los responsables de utilizar este espacio de influencia. Es el juego del poder y nadie que lo juegue puede desconocer cómo funciona”.

A su parecer, “frente a las declaraciones del director ejecutivo de la Fundación Piensa a medios periodísticos planteo tres dimensiones para el análisis: marca, asesoría política y transparencia. La marca y la representación de la vocería de una institución son indivisibles. Es legítima la posición política de la persona, pero una entrevista en el rol institucional, aunque realice públicamente la separación de roles, no resulta suficiente para, al menos, tensionar la marca de la fundación con un apoyo explícito a los candidatos de la derecha en la región de Valparaíso”.

Por otra parte, indica que “la narrativa textual de la entrevista se va moviendo en planos diferentes; tiene momentos de análisis y, luego, una pública asesoría política. Esta última implica una posición electoral, que -en momentos- se ve acentuada por un estilo coloquial y militante ¿Era el propósito? Por lo que se deduce de la entrevista, no”.

Finalmente, concluye que “más allá de este caso, entre centenares de ejemplos diarios si revisamos la red social, es una oportunidad de transparentar financiamientos y posiciones eco-políticas que poseen de cara a la opinión pública los centros de estudios que tienen como fin influir con sus estudios e investigaciones. Es legítimo que estos espacios tengan editorial, pero también debiera ser un derecho conocerla públicamente como el financiamiento”.

En tanto, la directora de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, cientista política y magíster en Comunicación Estratégica, Karen Trajtemberg, cree que “no es parte del rol de una fundación, claramente, liderar los respaldos para uno u otro candidato. Dicho lo anterior, existen muchas fundaciones que dependen y trabajan con partidos políticos y que transparentemente todos saben a quién pertenecen: La Fundación Igualdad del Partido Socialista, Libertad y Desarrollo, Libertad con la denominada derecha democrática, y pasa también con las fundaciones que resguardan el legado de los expresidentes, por ejemplo, y obviamente si Democracia y Desarrollo viera la opción de que Lagos Escobar volviera a ser candidato, probablemente también habría habido un apoyo explícito, aunque el apoyo está, a través de estudios, los niveles de posicionamiento, que no caen del cielo, obviamente hay un trabajo por los candidatos de esos partidos, igual que la fundación de la exPresidenta Michelle Bachelet”.

En ese sentido, aclara que “no es el rol de las fundaciones, pero tampoco está prohibido que las fundaciones se manifiesten porque son privadas sin fines de lucro y por lo tanto pueden emitir opinión. Distinto es cuando Juan Pablo, a quien conozco mucho, dice que da una opinión como persona y no una opinión de la Fundación, y eso es bien complicado porque si bien él tiene obviamente el derecho a la libertad de expresión como cualquier ser humano, trabaje en la fundación o donde sea, de todas maneras él representa la cabeza de esa fundación, por lo tanto, aunque quiera hablar como persona natural se entiende que da ese apoyo siendo director de la fundación. La entrevista es en el marco de que él es director de la fundación, no es como que van a entrevistar a perico de los palotes”.

Por lo mismo, dijo “uno no deja de ser director de la fundación en el momento en que quiere dejar de serlo para hablar. Sin embargo, no hay impedimento para que la fundación se pronuncie hacia uno u otro candidato, y tampoco me parece mal que se transparente. Nosotros en Chile tenemos la mala costumbre de hacer todo bajo cuerda y hablo desde el punto de vista político también, y que se note lo menos posible. Y todo el mundo sabe cuáles son las líneas editoriales de los medios porque lo leen y saben su historia, pero no hay una transparencia desde los medios respecto de sus apoyos y respaldos, distinto de lo que ocurre en Estados Unidos donde son bastante más transparentes, y eso permite como ciudadano tengas la información completa al momento de querer informarte por ese medio o querer participar de actividades de una fundación en particular. No es antiético ni significa que vaya a dejar de cumplir su rol como centro de estudios o think tank, pero la transparencia es un insumo relevante y me parece que es mucho más honesto que tratar de, como se dice en buen castellano, pasar piola, cuando se sabe cuál es la línea. No me parece malo que se transparente, pero así como esa fundación, muchas otras”.

