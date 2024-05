Director de Fundación Piensa se la juega por Poduje en Viña y Hoffmann en la Gobernación: también pide a Kast y a Matthei poner orden

Un férreo apoyo a la candidatura del arquitecto Iván Poduje para Viña del Mar, y a la de María José Hoffmann, para la Gobernación Regional de Valparaíso, hizo Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, centro de estudios de derecha que está posicionado en la región de Valparaíso hace 10 años y que realiza constantes estudios sobre la política local y nacional.

El abogado de la PUCV y exasesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia en Piñera 1 está preocupado por lo que le pasa a la derecha en la zona en este periodo pre eleccionario, pues en Viña del Mar, Valparaíso y la Gobernación Regional no hay definiciones claras sobre quiénes serán los candidatos únicos que llevará la coalición Chile Vamos. A su parecer, la mejor carta para la Ciudad Jardín sería Poduje, y de hecho, de acuerdo a lo señalado por el diputado Andrés Celis, le planteó esta idea al parlamentario a fin de ir avanzando en definiciones pronto, para así no ceder espacios de tiempo a la alcaldesa Macarena Ripamonti que buscará su reelección y es una de las políticas más reconocidas a nivel nacional.

En entrevista con Puranoticia.cl, Rodríguez aclaró primero que “en Piensa a nivel electoral no tenemos posiciones institucionales, así que esta es mi posición personal”, para luego señalar que “la derecha está extremadamente atrasada en la definición de un candidato único y en eso las responsabilidades son compartidas, pero hay que tomar una definición rápido sobre un candidato único si es que se quiere tener alguna posibilidad de ganar a la Alcaldesa actual, y lamentablemente pareciera ser que los nudos de la negociación, en vez de ir desatándose, van amarrándose cada vez más y urge esta semana o la próxima a más tardar poder tomar una definición. A mí juicio quien reúne las mayores competencias para ser alcalde de Viña en el momento que hoy día tiene Viña y con las necesidades que tiene, es Iván Poduje”.

Explicó que su parecer se sustenta en que “Viña viene sufriendo un proceso de deterioro muy acelerado en la actual administración y eso se vincula a varias cosas, pero también a aspectos de tipo urbano, que tienen que ver con la ciudad, su equipamiento, las calles, el bienestar de la ciudad y además con la contingencia del incendio y la reconstrucción, y en eso creo yo que los atributos profesionales y académicos de Iván Poduje hacen que sea, para el momento actual de Viña, a mi juicio, el que tiene una visión de ciudad más clara, el que ha sido mayor opositor a las administraciones tanto a la actual como a la anterior, y quien ha mostrado una preocupación permanente por ese tipo de temas, de comercio ambulante, de ciudad, de inseguridad, de campamentos, de reconstrucción es Iván Poduje. Naturalmente Carlos Williams es una persona también con sus propios atributos, a mi juicio que son varios y bien extendidos, un político local que ha ejercido un rol relevante, pero los problemas actuales de Viña encuentran mejor solución en las capacidades que tiene Iván Poduje más que las que tiene Carlos Williams, que probablemente para otro momento u otro lugar sería un excelente alcalde de Viña del Mar”.

Sin manejar el detalle de los mecanismos de los partidos políticos, manifestó que “acá quienes tienen un rol en definir son los líderes polñíticos locales como los líderes de los partidos a nivel nacional, para poder decidir con elementos de juicio quiénes son los candidatos, por un lado, con más atributos para ser competitivos, que es relevante, pero por otro lado, y que a mi juicio es lo más relevante, la responsabilidad que tiene que tener un líder político es quién va a poder ser un mejor candidato para los desafíos de Viña del Mar hoy. Probablemente no existe la generosidad para tomar una decisión en la línea que corresponde. Muchas veces hay mucho enredo en torno a encuestas, primarias, y obvio, hay que encontrar un mecanismo y se está muy atrasado en eso, pero los elementos para tomar la decisión respecto a quién es el mejor candidato/alcalde están sobre la mesa”.

En el tema de Viña -señaló- hay “un tema de origen en Renovación Nacional, se hace muy difícil tomar la decisión en torno a un candidato único cuando uno de los principales partidos de la coalición hasta el día de hoy sostiene a dos candidatos, eso evidentemente dificulta la decisión. Entiendo que hay un grupo de RN que prefiere a Carlos que, insisto, considero que tiene muchos atributos de político y es un gran líder local, un locutor muy reconocido, pero si uno tuviese que ponderar cuáles son las competencias que requiere Viña hoy día, hay que ser más duro con quienes han destruido la ciudad y creo que Iván Poduje ha sido más duro, y tener más competencias para reconstruir la ciudad. Y por otro lado tienen a Catril. Si un solo partido tiene dos cartas me parece bien pero no suma a la solución de la controversia”.

LLAMADO A PRESIDENCIABLES

Por ello hace un llamado no sólo a los timoneles de los partidos, sino a los candidatos a la Presidencia, criticando que pareciera ser que hay más preocupación por las definiciones en la Región Metropolitana que por comunas tan importantes como Viña del Mar. “Yo creo que los presidenciales, tanto Evelyn Matthei como José Antonio Kast, no se han involucrado lo suficiente en la definición de quién va a ser el candidato único en Viña. Es urgente que ellos dos se involucren porque el resultado de la elección en Viña es decisivo para el resultado de la elección presidencial y veo con malos ojos una cierta pasividad de los candidatos en torno a la elección del candidato único en Viña. Haría también un llamado a las directivas de los partidos políticos nacionales a la generosidad, y privilegiar no por cuotas ni por el que tiene mantiene, sino por el que va a ser el mejor candidato. Y haría un llamado, en tercer lugar, a los líderes políticos locales a que también tengan generosidad y pediría transparencia en orden a cuáles son las cartas verdaderas que cada uno tiene sobre la mesa, porque lamentablemente las negociaciones políticas generan los incentivos de generar muchas veces cartas que muchas veces no son tan reales para efectos de negociar en otras comunas”.

Además, acotó que “cada día que pasa es un día ganado para la alcaldesa Ripamonti y eso es responsabilidad de los partidos políticos”.

Sobre la Gobernación Regional, también aclaró su postura: “Es una elección abierta, Manuel Millones tiene un desafío relevante de juntar las firmas, no es imposible pero no es menor tampoco. Lamento la dispersión de los votos de la derecha, creo que en caso de que la derecha termine yendo con tres candidatos a la primera vuelta, sería regalarle en bandeja a Rodrigo Mundaca ser nuevamente elegido gobernador regional en primera vuelta, y eso volvería a ser un error inexcusable. Ojalá llegando con uno, pero si se llegara con dos candidatos, la posibilidad de segunda vuelta se maximiza y en esa segunda vuelta cambia completamente el escenario y con un voto contrario al gobierno y a Mundaca podría hacer que el candidato de oposición que pase a la segunda vuelta sea competitivo y termine ganando. El desafío de la derecha es pasar a segunda vuelta y en ese caso va a ser muy competitiva”.

En tal caso, afirmó que “a mí, Juan Pablo, me parece que la candidata más competitiva para la gobernación regional en la derecha es María José Hoffmann, por su nivel de conocimiento, de aprobación que se puede ver en distintas encuestas y porque se ha posicionado como una figura nacional, y además tiene vínculos con la región al haber sido diputada en varios períodos. Me parece que es una figura política potente, relevante, competitiva, tanto en primera como en segunda vuelta y en el esquema actual es la que resulta más competitiva contra Rodrigo Mundaca. El gobernador si bien sus números vienen a la baja, siguen siendo números decentes y por lo tanto, si la derecha se comporta medio caníbal en primera vuelta, le vamos a regalar la elección”.

Consultado sobre las críticas hacia Hoffmann, respecto del nivel de cercanía con la Región, en comparación con el precandidato de RN, Luis Pardo, y el candidato independiente Manuel Millones, además del candidato de Republicanos Francesco Venezian, y sobre el argumento de competencias de Poduje por sobre Williams y cómo eso se extrapola a la postura con Hoffmann, dijo que “creo que los cuatro candidatos son buenos, se vinculan con la región y tienen conocimiento de sobra de la región. Luis Pardo fue un excelente diputado y creo que sería también un gran gobernador, tiene todas las competencias para el cargo y el desafío que él tiene es de conocimiento en la región costa, en el caso de Manuel Millones tiene toda su experiencia como consejero regional, conoce por dentro del Gobierno Regional y creo que también sería un buen gobernador y tiene las competencias”.

Rodríguez concluyó que “desde la perspectiva de la competitividad electoral, mi impresión es que es más competitiva la exdiputada Hoffmann, conoce esta región como pocos, y se parecen los perfiles, no veo mucha diferencia. Los tres son políticos que tienen fondo, experimentados, que conocen esta región mucho, han tenido cargos de representación popular, y creo que ella tendría todas las herramientas para ser gobernadora. El bagaje político de tener relaciones con ministros, autoridades, como secretaria general de un partido, le suma. Puede sacar bien al pizarrón al mundo de la izquierda y el Frente Amplio, y por otro lado, con el peso que le den los votos de su elección ser una buena líder política. Pero los tres son lujo de candidatos, aunque yo me inclinaría por la exdiputada Hoffmann”.

