Exdirector de Senapred por incendios forestales en Ñuble y Biobío: "Nadie puede decir que lo sorprendió"

En medio de las críticas de familias que denuncian no haber recibido a tiempo la Alerta SAE, o bien que esta llegó sin una real indicación de peligro antes de los incendios forestales, el exdirector del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal, explicó que para que el aviso realmente funcione debe ser activado por alguien.

“El mensaje SAE necesita que alguien lo active… quien alimenta ese inicio del proceso de evacuación es Conaf”, explicó en entrevista con radio Agricultura.

Esto quiere decir que, si desde Conaf no informan con anticipación que un incendio se aproxima a una zona poblada, Senapred no puede emitir la alerta“…Porque si no el funcionario que está sentado en la oficina de Senapred, el funcionario que está en Senapred nunca se va a enterar que hay que evacuar”, agregó.

Hormazábal recordó que la Alerta SAE fue creada después del terremoto de 2010 y se diseñó específicamente para alertar sobre terremotos y tsunamis, no para incendios forestales.

“Tiene 89 caracteres, donde solamente se indica dónde tienen que ir”, explicó, y agregó “que el sistema mostró buenos resultados en su aplicación original, lo que motivó su expansión a otro tipo de emergencias como aluviones e incendios”.

Aunque explicó que este tipo de eventos tienen comportamientos muy distintos. “En el caso de incendios forestales (…) no puede indicar la vía de evacuación por la rapidez que tiene”, precisó.

El exdirector de Senapred, que debió renunciar a su cargo en 2024 por el manejo en los incendios de Valparaíso, advirtió, además, que el SAE no sustituye la evacuación en terreno. “Un proceso de evacuación no se sostiene solo por el mensaje SAE. Es una herramienta de apoyo”, señaló.

Muchas veces, indicó, “esta se complementa con vehículos municipales que recorren los sectores para pedir la evacuación”. Además, comentó que para asegurar que los mensajes lleguen, muchas veces se envía la alerta a toda una comuna y no solo al área específica.

“El polígono más pequeño que se manda es a la comuna (…) porque a veces en el sector específico no hay antenas”, explicó.

Hormazábal fue enfático en que la emergencia actual no fue una sorpresa. “Lo que está pasando ahora, nadie puede decir que lo sorprendió”, aseguró. Relató que ya en agosto había advertido, en base a los incendios en Canadá, Europa y Estados Unidos, que Chile enfrentaría una temporada compleja.

A eso se sumaban los pronósticos meteorológicos estacionales, que también lo anticipaban. “Estaba en los predictores. Inclusive en 2022 ya había mapas de riesgo que indicaban que esas zonas se podían quemar”, detalló.

Criticó, además, que no se estén usando todas las herramientas disponibles para la prevención y mitigación de riesgos.

“Los gobiernos regionales tienen presupuestos para prevención, pero muchas veces no se conocen”, indicó. Además, expuso que muchos municipios no están debidamente capacitados o no cuentan con personal que sepa activar los protocolos adecuados en emergencias.

También cuestionó la reacción del Gobierno en algunos momentos críticos. “Cuando escucho al Presidente decir ‘le vamos a hacer el alfa al alcalde’, uno dice: estamos mal. El alfa lo hace el alcalde”, dijo tajante.

“Es un documento ordinario (…) se puede mandar por WhatsApp, y en seis o siete horas pueden tener la ayuda en terreno”, agregó.

A su juicio, no se trata de burocracia, sino de falta de preparación. “Que no nos llame la atención que cuando tenemos la emergencia, no tienen idea qué hacer, no saben qué tienen que hacer”, afirmando que hace falta capacitación.

Para cerrar, hizo un llamado urgente a fortalecer la gestión de riesgo y no esperar a que las emergencias estallen para actuar. “Ojalá la gente lo pueda entender: es mejor que sobre, a que falte”, finalizó.

