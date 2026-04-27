Exconstituyente republicano fue condenado por abuso sexual de dos estudiantes en Alto Hospicio

El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique dictó un veredicto condenatorio contra Sebastián Parraguez como autor de delitos consumados y reiterados de abuso sexual por sorpresa por tocaciones realizadas a estudiantes en el marco de sus funciones en un colegio de la comuna de Alto Hospicio.

En resolución unánime, el tribunal dio por acreditado la ocurrencia de los delitos y la participación culpable del exconsejero constitucional republicano en los hechos.

De esta forma, se dio por acreditado que en marzo de 2024, cuando una alumna de 15 años se encontraba en una sala de clases del colegio, el acusado se aprovechó de su calidad de profesor de química y biología del establecimiento para sentarse al lado de la adolescente para, por sorpresa, tocarle las piernas.

Asimismo, en horas de la tarde del 13 de junio de 2024, Parraguez concurrió junto a un grupo de alumnos, entre los que se encontraba la víctima, hasta un mall en la comuna de Iquique para adquirir utensilios para el aniversario del colegio. En ese contexto, el exconsejero se aprovechó que la alumna estaba frente a una estantería para colocarse detrás de la joven para realizarle tocamientos por sorpresa en los glúteos.

Además, se comprobó que en horas de la tarde del 17 de junio de 2024 al interior del colegio Rupanic School, el acusado se acercó hasta la segunda víctima, una alumna de 17 años que tenía el estómago al descubierto al tener la polera doblada y amarrada por atrás para recriminarla y sorpresivamente meter una mano por debajo de la prenda y tocar el vientre de la joven, la que quedó estado de shock.

Tras esta situación, el profesor se retiró del lugar, pero volvió casi inmediatamente y tomó la falda de la niña y se la bajó diciéndole: “Te la bajái tú o te la bajo yo”.

Cabe señalar que la audiencia de comunicación de la sentencia contra Parraguez fue fijada para las 12:50 horas del jueves 7 de mayo.

PURANOTICIA