Decretan prisión preventiva para dos imputados por secuestro agravado en Rancagua

El Juzgado de Garantía de Rancagua dictó la medida cautelar de prisión preventiva para Cristián Andrés Vásquez Verdugo y Nelson Enrique Gutiérrez Sanhueza, imputados por el delito consumado de secuestro agravado, ocurrido el miércoles en la comuna.

Según los antecedentes de Fiscalía, durante la tarde del 10 de junio, los imputados intimidaron con un arma blanca en la vía pública a la víctima y la ingresaron a una casa, lugar donde procedieron, junto a otros dos sujetos, a agredirla fuertemente, provocándole fracturas en los pies, lesiones en torso y quemaduras en el cuero cabelludo.

Tras recibir la denuncia de los hechos por parte de la pareja de la víctima, efectivos policiales irrumpieron en el inmueble y detuvieron a los individuos.

En la audiencia de formalización, el magistrado Gianni Libretti Peña ordenó el ingreso en prisión de los imputados por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, las víctimas y el éxito de la investigación. Además, fijó un plazo de investigación de 100 días.

El juez sostuvo que “considerando la forma comisiva y la pena que arriesgan en el caso de ser condenados, la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y el éxito de la investigación y, además, considerando la forma comisiva, también constituye un peligro para la seguridad de las víctimas, razón por la cual se va a hacer lugar a la medida cautelar por las tres causales que fueron solicitadas por el ente persecutor”.

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