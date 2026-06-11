Detienen a conductor de nacionalidad venezolana y decomisan más de 63 kilos de droga en Tarapacá

Más de 63 kilos de drogas fueron incautadas por Carabineros durante un control vehicular realizado por personal especializado del OS 7 Iquique en el sector de Pampa Perdiz.

El procedimiento se desarrolló durante la madrugada de este jueves, cuando los efectivos policiales, acompañados por un perro detector de drogas fiscalizaron un vehículo proveniente de Colchane, conducido por un hombre de nacionalidad venezolana.

Al inspeccionar el móvil, se detectó la presencia de una gran cantidad de paquetes en su interior que al realizarle la prueba de campo se comprobó que contenían marihuana. Además, se encontró una frazada impregnada con ketamina.

Debido a lo anterior se procedió a la detención del conductor por tráfico de drogas, trasladando el procedimiento hasta el cuartel policial, donde al realizar el pesaje de las sustancias incautadas, se determinó un total de 58 kilos 520 gramos de marihuana y 5 kilos 135 gramos de ketamina.

El general Adrián Andrades Miranda, jefe de Zona de Carabineros Tarapacá, indicó “que gracias al trabajo realizado por el personal especializado se logró sacar de circulación más de 117 mil dosis de drogas que tenían como destino de distribución las poblaciones de la región”.

En tanto, el fiscal Jefe de Iquique, Hardy Torres, indicó que “el detenido pasó a control de detención esta jornada donde será formalizado por el delito de tráfico de drogas”.

El seremi de seguridad de Tarapacá, Omar Salazar, valoró “este exitoso procedimiento policial que deja en claro la eficiencia que tiene la labor policial en la zona y el trabajo mancomunado con la Fiscalía Regional”.

Las sustancias incautadas fueron entregadas al Servicio de Salud de Iquique para su destrucción.

(Imagen: Carabineros)

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