En prisión preventiva quedó conductor ebrio que atropelló a vecino y chocó ocho vehículos en Antofagasta

El Juzgado de Garantía dictó la medida cautelar de prisión preventiva para el conductor de un camión por los delitos de conducción en estado de ebriedad provocando lesiones graves y daños, e incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar ayuda y dar cuenta a la autoridad de un accidente.

Según los antecedentes de la Fiscalía, el hecho ocurrió en el sector centro alto de Antofagasta, cuando el imputado, tras haber consumido alcohol, condujo el tractocamión marca Scania, modelo R500A, color rojo, por calle José Cruzat en dirección al norte, impactando al menos ocho vehículos que estaban estacionados en el lugar, acción que repitió en más de una oportunidad.

Además, chocó el muro de una vivienda ubicada en la misma calle. Ante esta situación, uno de los ocupantes del inmueble salió a ver lo estaba pasando, siendo atropellado por el vehículo pesado, que posteriormente siguió su marcha, sin prestar ayuda al herido.

Tras ser retenido por vecinos, el sujeto fue entregado a Carabineros, quienes le practicaron la prueba respiratoria Intoxilyzer, que arrojó como resultado 1,27 g/l.

Posteriormente, durante la constatación de lesiones en el Hospital Regional, el médico de turno estableció que el sujeto se encontraba con hálito alcohólico, por lo que fue detenido.

La víctima del atropello resultó con fracturas de carácter grave, mientras que el avalúo de los daños ocasionados durante el incidente -respecto a los vehículos afectados- se estima en más de 70 millones de pesos.

El imputado quedó con la medida cautelar de prisión preventiva por ser considerado peligro para la seguridad de la sociedad y se dispuso un plazo de investigación de 90 días.

(Imagen: Fiscalía)

PURANOTICIA