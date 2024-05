Evópoli y desembarque de Hoffmann por la Gobernación de Valparaíso: "Hubiera sido ideal explicitar su interés electoral meses antes"

Un verdadero golpe al tablero fue el que dio María José Hoffmann al sumarse como carta de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en la carrera por la Gobernación Regional de Valparaíso, pues su nuevo desembarco en la región llega de la mano con fuertes remezones en los partidos que conforman la coalición Chile Vamos.

Fue en el marco de una conversación, café en mano en Valparaíso, donde la ex Diputada por la zona le solicitó a Manuel Millones –a quien sólo hace algunas semanas había apoyado públicamente en su camino a la Gobernación– que bajara su candidatura y se sumara a la de ella, propuesta por la que recibió un rotundo rechazo.

Y aunque de la boca de la Secretaria General de la UDI aún no ha salido la confirmación de su candidatura a Gobernadora de Valparaíso, el presidente regional de la tienda, Cristian Barrera, aseguró que "vamos presentar un candidato a la Gobernación, que sea militante UDI, represente a todas las sensibilidades del partido y que genere la unidad de Chile Vamos". A partir de esto, todo hace pensar que «Pepa» es la elegida.

Esto no ha hecho más que generar controversia en Chile Vamos pues, por un lado, el core Manuel Millones lamentó en conversación con Puranoticia.cl que "se optó por la selección a dedo, lo cual le resta la posibilidad a que la ciudadanía del sector que uno representa diga en las urnas quién quiere que sea su candidato"; mientras que por el otro, el ex diputado Luis Pardo fue más enfático al afirmar en diálogo con este medio que "me parece que es una falta de respeto para la región y la ciudadanía utilizar procesos electorales con segundas intenciones. (...) Ella siempre ha manifestado su interés de ser Senadora, y esa era la información que tenía yo hasta este martes, de manera que cada cual puede sacar sus conclusiones".

De esta manera, se han conocido las visiones del representante de Renovación Nacional (Luis Pardo) y del mundo independiente, pero con mucho respaldo de figuras emblemáticas de la UDI (Manuel Millones). Aún así, falta saber la visión que tiene Evópoli en toda esta polémica. Por ello, Puranoticia.cl se contactó con José Mardones, presidente regional de esta colectividad en Valparaíso.

"María José Hoffmann es una buena candidata, una persona bien conocida en la región y un nombre bien competitivo, pero la verdad es que hubiera sido ideal haber podido explicitar este interés electoral muchos meses antes, cosa de poder haber tenido una primaria para poder haber definido esto en las urnas, con votos. Sin embargo, creo que nuestro sector va a poder hacer todo lo necesario para encontrar un mecanismo idóneo para definir quién va a ser el mejor candidato para poder presentar una buena carta que compita a la mala gestión del gobernador Mundaca", dijo.

Consultado de si considera que hubo un mal manejo de la UDI o de la propia Hoffmann en todo esto, Mardones sostuvo que "desconozco los motivos de por qué pasaron las cosas así. Creo que hubiera sido bueno que pasara antes, pero a lo mejor no pasó por motivos calificados. Lo desconozco, así que no me atrevo a decir si está bien o mal. Pero sí creo que tenemos el deber moral de ponernos de acuerdo en todas las candidaturas que podamos, para poder decirle a nuestros candidatos que ya lo son y salgan a competir lo antes posible, de cara a la ciudadanía y poder enfrentar los gobiernos locales del Frente Amplio y el mal Gobierno Regional de Rodrigo Mundaca".

Una de las principales críticas hacia la candidatura de María José Hoffmann a la Gobernación de Valparaíso es la que expresó Luis Pardo –y también otras fuentes de RN que pidieron no ser identificados–, que dice relación a que estaría usando esta campaña como "trampolín", pues su verdadera intención es ser Senadora.

Ante esta tesis, el titular regional de Evópoli comentó que "ignoro las verdaderas intenciones de ella y de la UDI, no he podido conversar con ellos del tema. Había escuchado a nivel de rumor que tenía intenciones senatoriales, pero eso lo ignoro, independiente que sea así o no. Creo que es una figura conocida, que es de la región, por lo tanto es una figura competitiva de nuestros socios estratégicos y aliados clave, como lo es la UDI, con quien compartimos lista de Concejales".

Debido a todo el revuelo que ha causado el desembarco de la ex parlamentaria, muchos consideran que Chile Vamos queda golpeado. No así José Mardones, quien afirma en conversación con Puranoticia.cl que "la mala gestión del gobernador Mundaca es evidente, está haciendo agua por todos lados, por lo que no creo que sea un golpe para Chile Vamos. Pero insisto en que más que ser algo negativo, estamos dejando de poder dar ventajas a nuestros candidatos al no ponernos de acuerdo oportunamente".

Por último, acerca de quién es hoy el candidato de Evópoli a la Gobernación Regional de Valparaíso, su timonel explicó que "en estos momentos estamos definiendo quién va a ser nuestro candidato. Recibimos hace un par de semanas las primeras intenciones y comunicaciones de RN para poder conocer la candidatura de Luis Pardo. De parte de la UDI aún no hemos tenido esas comunicaciones, por lo tanto aún nos encontramos definiendo quién será nuestro candidato y a quién apoyaremos institucionalmente".

Junto a ello, negó rotundamente que la tienda que lidera presente una carta de última hora, tal como lo hicieron los gremialista: "Sí, lo descarto", sentenció tajante.

PURANOTICIA