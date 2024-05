Manuel Millones lamenta "selección a dedo" de Hoffmann y asegura que sigue firme por la Gobernación: "Confío en el cariño de la gente"

Como un verdadero mazazo tomó el consejero regional (core) de Valparaíso, Manuel Millones, la decisión de la ex diputada y actual secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, de competir por la Gobernación Regional de Valparaíso.

Así quedó establecido en una privada reunión que ambos sostuvieron en un café durante el mediodía de este martes 8 de mayo, donde «Pepa» le pidió al Core que bajara su candidatura y la respaldara en su camino al máximo puesto regional.

La ex Diputada por el Distrito 7 de la región de Valparaíso no sólo obtuvo un "no" como respuesta, sino que además Manuel Millones ratificó sus intenciones de competir y estar en la papeleta en las elecciones de fines de octubre aunque eso le signifique liderar un camino cuesta arriba, pues ahora debe reunir un total de 7 mil firmas.

"En la vida, cada día tiene su afán y quienes somos creyentes decimos: "Sólo Dios lo sabe”. Ahora, mi candidatura es convocante y va más allá de las colectividades políticas, sino más bien es de la gente y ésta se expresa en las muestras de cariño y respaldo que he recibido en estos días. A ellos me debo y confío en seguir trabajando por sus sueños de tener una casa propia, un Cesfam, un alcantarillado, un mejor sistema de salud, mayor seguridad, entre otras demandas que desde el Consejo Regional hemos resuelto", señaló Millones en conversación con Puranoticia.cl.

Consultado respecto a este nuevo escenario que se le abre como candidato 100% independiente y sin el respaldo de ningún partido político, sostuvo que "hay varias formas de llegar a la papeleta, donde una de ellas es con las firmas. Para ser candidato a Gobernador Regional se requieren 7 mil, un número elevado, pero confío en el cariño de la gente y que alcance, por el tiempo que queda para cumplir el requisito, aún cuando hay otros caminos que se están abriendo".

El Consejero Regional también puntualizó que "mi candidatura no es un proyecto personal, sino más bien responde a solicitud y requerimiento de muchas organizaciones, con las cuales he trabajado por años y que están conscientes de que podríamos avanzar más rápido en la instalación de una agenda distinta en beneficio de varias causas invisibilizadas por las autoridades formales, de las cuales sólo se acuerdan en los periodos electorales. Lo mismo sucede en el ámbito gremial y las organizaciones comunitarias, entre otras organizaciones intermedias".

Si bien, desde hace varias semanas se hablaba de la posibilidad que «Pepa» Hoffmann asumiera una candidatura por la Gobernación Regional de Valparaíso, ahora finalmente es la UDI la que dio luces de que será ella quien los representará. Ante esto, el hoy candidato 100% independiente recordó que "siempre será bienvenida la competencia y, es más, yo pedí Primarias a Chile Vamos, de modo tal que el candidato fuera elegido por la gente y en subsidio por una encuesta seria y creíble".

Sin embargo, la autoridad regional lamentó que "se optó por la selección a dedo, lo cual le resta la posibilidad a que la ciudadanía del sector que uno representa diga en las urnas quién quiere que sea su candidato. No se pudo convencer de que esa era la fórmula más idónea y una de las críticas que se hacen a los partidos políticos es la falta de transparencia en la toma de decisiones en la selección de sus candidatos a los cargos de elección popular. Sin embargo, lo positivo de todo esto es que la primera vuelta será la Primaria entre Hoffmann, Venezian y yo. Lo mismo va a suceder en la izquierda, quienes llevarán a lo menos dos opciones, entre ellas Rodrigo Mundaca".

A Manuel Millones también se le consultó respecto a su calificativo de "traición" por parte de la UDI, ante lo que apuntó a El Mercurio de Valparaíso, asegurando que "esa frase fue sacada de contexto". En diálogo con Puranoticia.cl precisó que "yo sentencié: 'Siempre las traiciones afectan, aún cuando el dicho popular que se acuña para comprender estos actos, o justificar ciertas decisiones, es que en política es sin llorar'. En el fondo, no hay explicaciones que pedir o exigir, sino sólo asumir".

Fuentes de Puranoticia.cl en la oposición estiman que la verdadera intención de María José Hoffmann al momento de asumir esta candidatura por la Gobernación Regional de Valparaíso es quedar bien posicionada de cara a lo que será su gran anhelo: el Senado por la Quinta Región para el periodo comprendido entre 2026 y 2034.

Ante esto, el core Millones señaló que "desconozco sus motivaciones para ser candidata a Gobernadora. Por cierto que debe tenerlas y es a ella a quien se le debe preguntar. No me atrevo a interpretarla, me puedo equivocar en mi apreciación. Sólo puedo decir que el cargo de Gobernador es un espacio para el diálogo y la construcción de acuerdos, y no es una trinchera política".

Bajo este contexto, continuó sus palabras explicando que un Gobernador "necesita tener puentes con todos los sectores, lo que no significa no defender tus ideas y principios, sino que las discusiones políticas son las menos, ya que si desean hacer o apoyar una u otra obra emblemática, tienes que dialogar con el Consejo Regional, el Parlamento o el mismo Gobierno central, y lo mismo con el sector privado".

Otro de los aspectos abordados por la autoridad dice relación con los apoyos que hace sólo algunos días atrás recibió por parte de emblemáticas figuras de la UDI como Edmundo Eluchans, Jorge Arancibia o Francisco Bartolucci, entre otros. Considerando que ahora deberían apoyar a «Pepa» Hoffmann, al ser de sus mismas filas, lo concreto es que Millones no cree que sea tan así: "Las lealtades de mis amigos son personales y no institucionales, aún cuando he hablado con algunos de ellos y los he liberado de ese compromiso para no ponerlos en una situación o encrucijada. No obstante, con quienes he hablado me han ratificado su cariño y afecto", afirmó.

Por último, acerca de la posición en la que queda la Unión Demócrata Independiente después de toda esta controversia que generó la irrupción de Hoffmann, el Core de Valparaíso expuso que "la UDI es libre de tomar las decisiones que crea conveniente para la colectividad y, en tal sentido, si la directiva evaluó que lo mejor para la 'marca UDI' es llevar a María José Hoffmann... bueno, esa es una determinación institucional de la cual no me pronuncio, por cuanto renuncié al partido el 2019, lo que no significa que no sienta afecto por la colectividad que ayudé a constituir en la década de los '80. Pero esa era una UDI diferente y con una mística distinta... bueno, en la vida todo cambia, y no se puede vivir de recuerdos".

