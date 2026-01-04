Evacúan sector Panitao Bajo tras incendio forestal en Puerto Montt

Un incendio forestal registrado durante la tarde de este domingo obligó a activar un operativo de evacuación preventiva en el sector Panitao Bajo, en la comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, debido al riesgo que representaba el avance de las llamas hacia zonas habitadas.

Ante la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación inmediata del sector, activando además el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para reforzar el proceso en terreno y facilitar la salida segura de los vecinos.

Desde Senapred hicieron un llamado a la población a mantener la calma y a seguir estrictamente las instrucciones de la autoridad, mientras equipos de emergencia se desplegaban en el sector sur de la capital regional para enfrentar la situación.

En paralelo, desde la Municipalidad de Puerto Montt indicaron que, de manera preliminar, el origen del incendio estaría vinculado al roce de árboles con cables de mediana tensión, antecedente que está siendo investigado por los organismos correspondientes.

Hasta el lugar concurrió personal de Bomberos, cuadrillas de la empresa eléctrica Saesa y recursos de Conaf, incluyendo dos brigadas, un técnico y un helicóptero. Según información oficial, el fuego ha afectado cerca de 0,01 hectáreas, sin embargo, debido a las condiciones del sector y el riesgo potencial, se decretó alerta roja, mientras continúan las labores de control y monitoreo del incendio.

