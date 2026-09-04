Estudiante de 13 años fue apuñalado al interior de un colegio en La Serena: dos adolescentes fueron detenidos

Un estudiante de 13 años fue apuñalado al interior del colegio Darío Salas en la comuna de La Serena, región de Coquimbo.

Dos adolescentes de 14 y 15 años fueron detenidos por Carabineros debido a su eventual vinculación en este hecho.

El teniente Víctor Martinangeli, de la Sexta Comisaría Las Compañías, informó que "de acuerdo al procedimiento que se registró en horas de la mañana, un niño de 13 años resultó lesionado con arma blanca. De acuerdo con las diligencias que realizamos, logramos la detención de dos sujetos, uno de 14 y 15 años".

Respecto a los detenidos, el uniformado declaró que estos "habrían ingresado a este establecimiento educacional y habrían propinado las lesiones a este niño de 13 años".

Cabe señalar que por instrucción del Ministerio Público, el caso será investigado por personal del OS-9 y Labocar de Carabineros.

(Imagen: Mi Radio)

PURANOTICIA