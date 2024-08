Estremecedor relato de parricidio en Villa Alemana: amplían en tres días la detención del sujeto que habría matado a su madre

Por tres días se amplió la detención de Esteban Abraham Sandoval Muñoz, imputado en calidad de autor del delito de parricidio, hecho acontecido en contra de su propia madre este domingo 25 de agosto en un domicilio de la comuna de Villa Alemana.

El Juzgado de Garantía local acogió la solicitud expresada por el Ministerio Público, con el objetivo de recabar mayores antecedentes para formalizar este jueves 29 de agosto, desde las 10:00 horas, al presunto autor de este violento homicidio.

Durante el control de detención, el magistrado Ignacio Adana Juri comunicó que la orden de detención contra el imputado se despachó la madrugada de este lunes y que mantenía otra previa por encontrarse prófugo de la justicia; esto, tras ser revocado su beneficio de libertad condicional en una causa previa, otorgado en 2021.

El juez de Villa Alemana señaló en la audiencia que "efectivamente, ya estaba detenido por una orden de detención judicial que había despachado el Juzgado de Garantía de Valparaíso, en virtud de una resolución que le revocó a este imputado el beneficio de libertad condicional que se le había otorgado al ser condenado a una pena de 15 años por el delito de robo con violencia. No cumpliendo los requisitos, esta se le revocó y se despachó inmediatamente una orden de detención por la comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso".

"Por esa orden estaba detenido el imputado y a raíz de ese procedimiento se le vincula con el otro que ocurre en Villa Alemana paralelamente; al parecer, por la muerte o hallazgo de un cadáver que registra signos de haber sido asesinada claramente con un arma blanca y múltiples manchas de sangre. Por lo tanto, esta detención fue autorizada con conocimiento de causa por el tribunal. Es una orden de detención judicial, se encuentra plenamente justificada y el procedimiento se ajustó a derecho", sostuvo el juez durante la audiencia de control de detención de este lunes.

Por su parte, el fiscal Sergio Morales dio cuenta de lo indicado en el parte policial de la 6ª Comisaría de Carabineros, el cual sostiene que "a las 16:10 horas de este domingo, a raíz de un comunicado radial concurren a villa El Quillay 2, para verificar un procedimiento de hallazgo de cadáver. En el lugar se entrevistan con David Sandoval, que dice que encontró a su madre, Carmen Muñoz Rodríguez, tendida en la cama sin signos vitales, con cortes en el cuello, encontrando un cuchillo".

Respecto a la declaración de David Sandoval, hermano del imputado e hijo de la víctima, comentó que "llegué a las 16:00 horas, la puerta del patio estaba cerrada, así que abrí, solté a los perros y al ingresar estaba todo en silencio, pensé que habían salido. Subí al segundo piso, vi la puerta cerrada, me acerqué y había un bulto de frazadas y cubrecamas. Ahí me percaté que mi madre estaba en el suelo, tendida de espalda. Me acerqué y tras su cabeza había poza de sangre".

El fiscal siguió relatando el testimonio, señalando que "su cuello estaba con cortes o sangre en su boca. La empecé a mover para ver si despertaba, le tomé el pulso, estaba fría, me asusté, grité a mi pareja que entró tras de mí. Entró y vio a mi madre en el suelo. Le dije que llamara a Carabineros y a la ambulancia. Estaba desesperado, me fui para afuera, llegó Carabineros, entré a la casa junto con ellos. Uno de ellos levantó el cobertor y ahí recién pude ver un cuchillo encima de sus piernas, no enterrado. El carabinero dijo que no podíamos entrar, porque clausuraron el ingreso".

Otro de los hechos comentados en la audiencia fue que al momento de su detención, el sujeto se encontraba lesionado tras recibir una golpiza por parte de terceras personas, aún desconocidas, las que le ocasionaron un traumatismo en la cabeza, herida en la cabeza, nariz, antebrazo, dedos de la mano y fractura de falange de mediana gravedad, según consignó el médico que lo atendió tras su captura.

Cabe hacer presente que a la espera de su formalización, Esteban Sandoval Muñoz fue ingresado al Complejo Penitenciario de Valparaíso, en calidad de rematado; esto, para cumplir el saldo de la condena a la que fue sentenciado por el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, por el delito de robo con violencia cometido hace algunos años.

